«Ça ne signifie pas que vous êtes fous» : Une star du PSG fait appel à un psychologue et ça l’a «beaucoup aidé»

Afin de performer au plus haut niveau, un joueur de football doit être au top physiquement, mais aussi mentalement. Aujourd’hui, la santé mentale est devenu un véritable sujet de société et du côté du PSG, on s’y est visiblement intéressé. C’est ainsi qu’un Parisien n’a pas hésité à faire appel à un psychologue pour l’aider.
Même le football n’échappe pas au sujet de la santé mentale. En plus d’être bien physiquement, un joueur doit se sentir bien dans sa tête pour pouvoir donner le meilleur de soi-même sur un terrain. Ainsi, de plus en plus de footballeurs décident de faire appel à des psychologues pour les aider sur cet aspect. Ça a notamment été le cas d’une star du PSG, Achraf Hakimi, même si aujourd’hui, il s’occupe de lui à sa manière.
« Je suis mon propre psychologue »
« Je suis mon propre psychologue. Je suis un homme extrêmement autonome, mais je ne refuse pas l'aide de mes proches, de ma mère, de mon meilleur ami, de mon frère, de mes agents. Ce sont eux qui m'aident à réfléchir et à prendre soin de moi quand j'en ai vraiment besoin. Je passe beaucoup de temps seul, je lis et j'aime être dans mon propre monde pour réfléchir à ce que je veux et à la direction à prendre. J'ai besoin de mon propre espace », expliquait le latéral droit du PSG dans un entretien accordé à GQ en 2024.
« Cela vous permet de voir la vie sous d'autres perspectives »
Si Achraf Hakimi est donc aujourd’hui son « propre psychologue », il a par le passé fait appel à un professionnel. Et ça lui a été bénéfique. « Même si j'ai arrêté la thérapie il y a trois ans, ça m'a beaucoup aidé, pas pour m'améliorer en tant que joueur, mais sur le plan personnel. Consulter ne signifie pas que vous êtes fou, comme le pensent certains, mais cela vous permet de voir la vie sous d'autres perspectives. Je le referai peut-être », expliquait le joueur du PSG.