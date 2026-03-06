«Ça ne signifie pas que vous êtes fous» : Une star du PSG fait appel à un psychologue et ça l’a «beaucoup aidé»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Afin de performer au plus haut niveau, un joueur de football doit être au top physiquement, mais aussi mentalement. Aujourd’hui, la santé mentale est devenu un véritable sujet de société et du côté du PSG, on s’y est visiblement intéressé. C’est ainsi qu’un Parisien n’a pas hésité à faire appel à un psychologue pour l’aider.

Même le football n’échappe pas au sujet de la santé mentale. En plus d’être bien physiquement, un joueur doit se sentir bien dans sa tête pour pouvoir donner le meilleur de soi-même sur un terrain. Ainsi, de plus en plus de footballeurs décident de faire appel à des psychologues pour les aider sur cet aspect. Ça a notamment été le cas d’une star du PSG, Achraf Hakimi, même si aujourd’hui, il s’occupe de lui à sa manière.

« Je suis mon propre psychologue » « Je suis mon propre psychologue. Je suis un homme extrêmement autonome, mais je ne refuse pas l'aide de mes proches, de ma mère, de mon meilleur ami, de mon frère, de mes agents. Ce sont eux qui m'aident à réfléchir et à prendre soin de moi quand j'en ai vraiment besoin. Je passe beaucoup de temps seul, je lis et j'aime être dans mon propre monde pour réfléchir à ce que je veux et à la direction à prendre. J'ai besoin de mon propre espace », expliquait le latéral droit du PSG dans un entretien accordé à GQ en 2024.