Zinedine Zidane «anéanti» : Les deux années qui l’ont fait souffrir

Au cours de sa carrière de joueur, Zinedine Zidane a connu certaines des plus belles émotions en remportant la Coupe du monde, l’Euro, la Ligue des Champions ou encore le Ballon d’Or. Le Français n’est donc pas plaindre, mais voilà qu’il y a eu des moments plus difficiles. Et c’est ainsi que Zidane se serait alors retrouvé vraiment au plus bas.

En passe de reprendre l’équipe de France après la Coupe du monde 2026, Zinedine Zidane aura connu une carrière de joueur remarquable. Révélé à Cannes, il a ensuite joué à Bordeaux puis à la Juventus et au Real Madrid. C’est en Espagne que Zizou a écrit certaines des plus belles pages de son histoire en tant que joueur. Mais voilà qu’à Madrid, il n’y a pas eu que des moments faciles pour Zidane, passé alors par des moments très difficiles à vivre comme il avait pu le raconter.

Zidane en difficulté au Real Madrid Zinedine Zidane au Real Madrid, ça n’a pas toujours été tout rose. Ayant porté le maillot de la Casa Blanca de 2001 à 2006, le Français a vécu des moments difficiles. Et c’est notamment lors des derniers mois de son aventure en Espagne que ça s’est compliqué pour Zidane. Alors que ça n’allait plus vraiment sportivement pour le Real Madrid, cette situation affectait négativement le numéro 5 merengue.