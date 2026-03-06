Mercato - Real Madrid : «Ils ont promis plus d’argent et un joueur» : L’offre inattendue pour l’empêcher de signer ailleurs

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid, le FC Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United... De grandes institutions susceptibles de faire craquer plus d'un amoureux du football. Pourtant, un joueur a snobé l'une d'elle pour rejoindre le Real Madrid. Et ce, bien que le package financé proposé était bien supérieur. Il raconte.

Le Real Madrid est une institution dans le football mondial. Le club est d'ailleurs considéré comme étant le plus grand du monde. Destination attractive pour tout footballeur de par le palmarès de l'équipe et son rayonnement aux quatre coins du globe, le Real Madrid a conquis plus d'un joueur dès leur plus tendre enfance. Ce fut notamment le cas de Kylian Mbappé qui déclarait en juin 2024 après sept saisons passées au PSG réaliser un rêve de gosse en rejoignant la Casa Blanca.

Gareth Bale says Manchester United offered Tottenham more than the £85m Real Madrid paid, plus a player, in an attempt to sign him 😮💰 pic.twitter.com/lgnxqwSb04 — ESPN UK (@ESPNUK) March 5, 2026

«Ils ont proposé une somme plus élevée que le Real Madrid et ont offert un joueur» Onze ans plus tôt, Gareth Bale quittait Tottenham afin d'arborer la tunique merengue et jouer au Santiago Bernabeu. Pour ce faire, il a privé les Spurs d'une indemnité de transfert plus importante que les 100M€ déboursés par le Real Madrid. Manchester United était près à casser sa tirelire, le tout en ajoutant un joueur dans la balance. « J'ai effectivement discuté avec Manchester United. Ils ont proposé une somme plus élevée (ndlr à Tottenham) que le Real Madrid et ont offert un joueur. J'ai discuté avec David Moyes, mais mon cœur était déjà tourné vers Madrid ». a confié Bale pendant l'émission Stick to Football.