Mbappé et Messi au PSG : L’invitation surprenante (et la réponse de l’Argentin est lunaire) !

Durant deux années, de 2021 à 2023, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont évolué ensemble au PSG. Cela a donné lieu à de nombreux buts sur le terrain, mais également à des anecdotes plutôt surprenantes. Un joueur aurait notamment livré une drôle d’invitation aux deux vedettes parisiennes, et en a parlé à la presse. Explications.

Avec Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont formé un énorme trio au PSG entre 2021 et 2023. Cependant, les blessures et les attitudes n’auront pas permis à ces stars d’emmener Paris loin en Ligue des Champions. Entre le Français et l’Argentin, un grand respect a toujours été présent. En 2024, un certain Idrissa Gueye, passé par le PSG entre 2019 et 2022, était revenu sur une anecdote surprenante concernant Mbappé et Messi.

Messi me disait : « Frère, ton équipe perd toujours » Le milieu défensif sénégalais a ainsi révélé au Mirror qu’il invitait régulièrement les numéro 7 et 30 du PSG à regarder les matchs d’Everton chez lui. « Quand j'étais au PSG, j'invitais Mbappé et Messi à regarder les matchs d'Everton avec moi. Mbappé venait et prenait plaisir à regarder les matchs, mais Messi n'était pas intéressé. C'était difficile pour moi car Everton perdait constamment et Messi me disait : « Frère, ton équipe perd toujours », et je lui répondais : « Viens voir un match d'Everton », mais il se contentait de hausser un sourcil et de s'en aller », confiait ainsi Gana Gueye, avant d’évoquer Julian Draxler.