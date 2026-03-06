Mbappé et Messi au PSG : L’invitation surprenante (et la réponse de l’Argentin est lunaire) !

Durant deux années, de 2021 à 2023, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont évolué ensemble au PSG. Cela a donné lieu à de nombreux buts sur le terrain, mais également à des anecdotes plutôt surprenantes. Un joueur aurait notamment livré une drôle d’invitation aux deux vedettes parisiennes, et en a parlé à la presse. Explications.
Avec Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé ont formé un énorme trio au PSG entre 2021 et 2023. Cependant, les blessures et les attitudes n’auront pas permis à ces stars d’emmener Paris loin en Ligue des Champions. Entre le Français et l’Argentin, un grand respect a toujours été présent. En 2024, un certain Idrissa Gueye, passé par le PSG entre 2019 et 2022, était revenu sur une anecdote surprenante concernant Mbappé et Messi.
Messi me disait : « Frère, ton équipe perd toujours »
Le milieu défensif sénégalais a ainsi révélé au Mirror qu’il invitait régulièrement les numéro 7 et 30 du PSG à regarder les matchs d’Everton chez lui. « Quand j'étais au PSG, j'invitais Mbappé et Messi à regarder les matchs d'Everton avec moi. Mbappé venait et prenait plaisir à regarder les matchs, mais Messi n'était pas intéressé. C'était difficile pour moi car Everton perdait constamment et Messi me disait : « Frère, ton équipe perd toujours », et je lui répondais : « Viens voir un match d'Everton », mais il se contentait de hausser un sourcil et de s'en aller », confiait ainsi Gana Gueye, avant d’évoquer Julian Draxler.
Julian Draxler le vannait également
« Je me souviens de Julian Draxler, à chaque fois qu’on perdait, il disait : "regarde ton équipe, elle n’est pas bonne !" Et je disais : "nous survivrons". Alors le jour où nous avons survécu contre Crystal Palace, il a dit : "tu as eu de la chance" et j’ai dit : "je te l’avais bien dit". Je lui ai dit de venir à Everton mais il (Draxler) ne m’a pas écouté ! », conclut l’ancien joueur du PSG.