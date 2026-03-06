Les caprices d'Endrick à l'OL ne passent plus : «Ça va finir par les saouler»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cet hiver, l'OL a récupéré un joueur de taille lors du mercato en provenance du Real Madrid : Endrick. Très vite le jeune Brésilien a brillé et a réussi à s'imposer dans cette équipe lyonnaise. Mais ses dernières apparitions sont moins convaincantes, lui qui semble se laisser gagner par la frustration assez rapidement. Son attitude commence à poser problème et pourrait desservir l'OL, en quête d'un podium en Ligue 1.

Jeune attaquant du Real Madrid depuis 2024, Endrick ne bénéficiait pas assez de temps de jeu en Espagne. Le joueur de 19 ans était frustré et son club a fini par le prêter cet hiver à l'OL. Une chose est sûre : le Brésilien a fait beaucoup de bien à Lyon où il n'a pas mis longtemps avant de trouver le chemin des filets. Mais dernièrement, son comportement sur le terrain ne ravit pas tout le monde, loin de là. Daniel Riolo s'est exprimé.

Transfert : Endrick à l’OL la saison prochaine, «la décision est déjà prise» https://t.co/NgN6hpLDUC — le10sport (@le10sport) February 10, 2026

« En revanche, il va y avoir un vrai problème avec Endrick s’il continue comme ça » Incapable de marquer depuis un mois, Endrick n'a pas trouvé la solution jeudi soir en Coupe de France face au RC Lens. Le Brésilien n'était pas au mieux malgré les efforts de ses coéquipiers pour essayer de s'en sortir. Après la défaite aux tirs au but, Daniel Riolo s'est exprimé sur l'attitude du joueur brésilien. « En revanche, il va y avoir un vrai problème avec Endrick s’il continue comme ça. Il a fait le moulin à vent toute la soirée. Les bras en l’air et tout… Il y a certains de ses coéquipiers, ça va commencer à leur casser les bonbons. (…) Le peu de ballons qu’il a, tu as l’impression qu’il faut qu’il gâche tout. Tu as envie de lui dire arrête de frapper tout le temps comme un débile. Les coups-francs, de n’importe où il tire, c’est n’importe quoi. Et puis sans parler des moulins à vent. Arrête de lever les bras comme ça dès qu’on ne te passe pas le ballon » déclare-t-il dans l'After Foot sur RMC.