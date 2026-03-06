Zinédine Zidane en équipe de France : Un journaliste lui lance déjà une première invitation !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans 3 mois, l'Equipe de France disputera la prochaine Coupe du monde aux Etats-Unis avec le but d'y triompher une nouvelle fois. Lors de cette compétition, Didier Deschamps fera ses adieux au poste de sélectionneur. Pour le remplacer, Zinédine Zidane est le grand favori et il devrait reprendre les rênes. La légende du football français s'est fait assez discrète ces dernières années depuis son départ du Real Madrid. Un journaliste demande ainsi de ses nouvelles...

Après sa brillante carrière sur le terrain, Zinédine Zidane a mis quelques années avant de prendre en main le Real Madrid. Le Ballon d'Or 1998, très attaché au club espagnol, a brillé en en devenant l'entraîneur entre 2016 et 2018 et de 2019 à 2021. Mais depuis son départ, il n'a plus jamais entraîné. Près de 5 ans plus tard, il s'apprête donc à retourner au charbon. Avant son retour qui s'annonce, une invitation lui a été envoyée.

Zidane bientôt invité à la radio ? Même s'il n'a plus entraîné depuis 5 ans, Zinédine Zidane fait de temps en temps des apparitions médiatiques lors d'événements organisés notamment. Il fait toujours partie des personnalités préférées des Français et forcément tout le monde aimerait échanger avec lui. En tout cas, il a reçu une invitation spéciale pour venir s'exprimer. « J’aimerais bien que Zidane quand il sera intronisé vienne dans l’After ou dans d’autres émissions. Ça serait bien qu'il nous explique les cinq ans d’absence, ce qui se dit sur lui, sur son travail, qu'il nous explique ce qu’il a fait, sa vision du foot, sa vision qu'il veut donner à l’équipe de France. Que ce soit dans un entretien papier, télé ou radio, j’aimerais bien que Zidane nous explique tout ça » avoue Walid Acherchour dans l'After Foot sur RMC.