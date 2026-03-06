Un joueur de l’équipe de France critiqué : L’article de L’Equipe qui a fait «pleurer» sa mère

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

On le sait, les relations entre les journalistes et les joueurs de football peuvent parfois être difficiles. Il peut y avoir quelques tensions entre chaque camp. On a pu voir cela il y a quelques années avec un membre de l’équipe de France. Visé notamment par un article de L’Equipe, il a raconté comme ça avait affecté sa famille.

Pour n’importe quel joueur, rejoindre l’équipe de France est une bénédiction, un objectif à remplir dans sa carrière. Forcément, être appelé en sélection pour la première fois doit être l’un des plus beaux jours pour celui qui est concerné. Mais voilà que pour certains, ces débuts chez les Bleus n’ont pas forcément été les plus joyeux. C’est notamment ce qu’a pu vivre Frank Leboeuf, champion du monde 98 avec l'équipe de France et qui avait débuté sous le maillot des Bleus en 1995 face à la Norvège.

« C'est dur d'entendre ta mère pleurer, pour ta première sélection » Pour Frank Leboeuf, les premiers pas en équipe de France n’ont donc pas été des plus simples. La raison ? Les critiques à son égard dans la presse et notamment dans le journal L’Equipe. A ce propos, le champion du monde 98 avait raconté dans un entretien pour So Foot en 2024 : « C'est dur d'entendre ta mère pleurer, pour ta première sélection, parce qu'il y a une demi-page dans L'Équipe disant que j'ai rien à foutre dans ce groupe alors qu'il y a un mondial à préparer. Le journaliste, Patrick Urbini, disait qu'il y avait cinq ou six joueurs qui pouvaient prétendre à ma place, dont quatre qui étaient blessés... C'était méchant et gratuit ».