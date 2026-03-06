Mercato - OM : «On ne s’est pas mis d’accord», la demande à l’origine d’un échec pour un nouvel entraîneur

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers jours, l’OM a changé d’entraîneur. Roberto De Zerbi étant parti, le club phocéen a décidé de faire appel à Habib Beye. Ce n'est pas la première fois que ça bouge sur le banc marseillais au cours des dernières années. L’OM a dû faire appel à plusieurs entraîneurs, même si parfois, des pistes n’ont pas pu aboutir.

Au beau milieu de la saison, ça a donc bougé sur le banc de l’OM. En effet, il était visiblement devenu impossible de continuer pour Roberto De Zerbi. Face aux mauvais résultats de son équipe, l’Italien s’en est donc allé et a été remplacé par Habib Beye. Alors que De Zerbi se voyait rester un moment à Marseille, il n’aura fait qu’un an et demi comme entraîneur de l’OM. C’est à l’été 2024 qu’il avait rejoint le club phocéen alors qu’il aurait pu débarquer bien avant…

EXCLU - Mercato - OM : Après De Zerbi, Longoria voulait faire revenir… Tudor ! https://t.co/MN1tZnPQUl — le10sport (@le10sport) March 5, 2026

Pablo Longoria offusqué En effet, entre l’OM et Roberto De Zerbi, l’union aurait pu être officielle bien avant l’été 2024. Dès 2022, afin de remplacer Jorge Sampaoli, le club phocéen avait coché le nom de l’Italien. Si c’est finalement Igor Tudor qui avait été choisi par l’OM, RDZ était bel et bien une option. Mais voilà que ça n’a pas été au bout. La raison ? Comme l’avait révélé 1899 L’Hebdo, De Zerbi avait fait une demande qui avait conduit à l’échec de sa candidature, lui qui avait réclamé que Pablo Longoria, alors président de l'OM, se déplace pour le rencontre. Et voilà que l’Espagnol avait jugé ça déplacé.