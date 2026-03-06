Mercato - OM : «On ne s’est pas mis d’accord», la demande à l’origine d’un échec pour un nouvel entraîneur

Au cours des derniers jours, l’OM a changé d’entraîneur. Roberto De Zerbi étant parti, le club phocéen a décidé de faire appel à Habib Beye. Ce n'est pas la première fois que ça bouge sur le banc marseillais au cours des dernières années. L’OM a dû faire appel à plusieurs entraîneurs, même si parfois, des pistes n’ont pas pu aboutir.
Au beau milieu de la saison, ça a donc bougé sur le banc de l’OM. En effet, il était visiblement devenu impossible de continuer pour Roberto De Zerbi. Face aux mauvais résultats de son équipe, l’Italien s’en est donc allé et a été remplacé par Habib Beye. Alors que De Zerbi se voyait rester un moment à Marseille, il n’aura fait qu’un an et demi comme entraîneur de l’OM. C’est à l’été 2024 qu’il avait rejoint le club phocéen alors qu’il aurait pu débarquer bien avant…
Pablo Longoria offusqué
En effet, entre l’OM et Roberto De Zerbi, l’union aurait pu être officielle bien avant l’été 2024. Dès 2022, afin de remplacer Jorge Sampaoli, le club phocéen avait coché le nom de l’Italien. Si c’est finalement Igor Tudor qui avait été choisi par l’OM, RDZ était bel et bien une option. Mais voilà que ça n’a pas été au bout. La raison ? Comme l’avait révélé 1899 L’Hebdo, De Zerbi avait fait une demande qui avait conduit à l’échec de sa candidature, lui qui avait réclamé que Pablo Longoria, alors président de l'OM, se déplace pour le rencontre. Et voilà que l’Espagnol avait jugé ça déplacé.
« Je voulais venir à Marseille… »
En 2022, ça avait donc été un échec entre l’OM et Roberto De Zerbi. A ce propos, celui qui avait fini par rejoindre Marseille en 2024 avait expliqué : « Je voulais venir à Marseille il y a deux ans. Pablo le sait. On ne s’est pas mis d’accord mais on ne s’est pas parlé directement, c’était une discussion à travers des intermédiaires. (…) J’ai vu quelques matchs de l’OM de Sampaoli, surtout parce que je l’ai étudié au moment où j’ai failli signer à Marseille avant que Tudor ne vienne. Gerson, Guendouzi, Saliba, Payet, l’attaquant de la Juve (Milik)… ».