Mercato - OM : «Un personnage perturbant» va pousser Mason Greenwood à partir ?

Malgré son statut à l'OM, Mason Greenwood pourrait bien partir l'été prochain afin de rapporter une belle somme au club phocéen. Et une relation en interne pourrait d'ailleurs accélérer ce processus. La situation se tend clairement à Marseille.
Compte tenu des résultats sportifs, la situation est très tendue à l'OM. Une situation qui pourrait déboucher sur un mercato très animé l'été prochain avec le départ de plusieurs cadres. Mason Greenwood pourrait d'ailleurs en faire partie. Il faut dire que Pierre Ménès révèle que l'ailier anglais entretient des relations compliqués avec Medhi Benatia qu'il qualifie de «personnage perturbant».
«Ses rapports avec certains joueurs et notamment Mason Greenwood sont très compliqués»
« Je m’étonne de Benatia, ce garçon est assez illisible en termes de comportement, de choix… Je pars, je reviens, j’annonce que je repars, puis je dis que je ne vais pas rester, je vais faire la fête avec les joueurs, je pose sur la photo du vestiaire (ndlr : après OM-OL 3-2). On a l’impression qu’il vole un peu au secours de la victoire alors qu’il a des propos parfois très durs les soirs de défaite. C’est un peu facile. Ses rapports avec certains joueurs et notamment Mason Greenwood sont très compliqués. C’est un personnage perturbant », estime-t-il sur sa chaîne YouTube.
L'avenir de Greenwood va faire parler
De quoi relancer les rumeurs concernant un possible transfert l'été prochain ? Gustavo Poyet avait justement évoqué la possibilité d'un retour de Mason Greenwood en Angleterre ou en Espagne. « Il a suffisamment de qualités pour revenir en Premier League, mais la question de savoir s'il souhaite y retourner est tout autre. L'accueil que lui réserveraient les fans et les médias en Angleterre est imprévisible. Pour être pris en considération ailleurs en Europe, peut-être en Espagne, il doit terminer cette saison en beauté et se faire remarquer », confiait l'ancien joueur de Tottenham dans une interview accordée à Get Football News.