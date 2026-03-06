Mercato - OM : «Un personnage perturbant» va pousser Mason Greenwood à partir ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Malgré son statut à l'OM, Mason Greenwood pourrait bien partir l'été prochain afin de rapporter une belle somme au club phocéen. Et une relation en interne pourrait d'ailleurs accélérer ce processus. La situation se tend clairement à Marseille.

Compte tenu des résultats sportifs, la situation est très tendue à l'OM. Une situation qui pourrait déboucher sur un mercato très animé l'été prochain avec le départ de plusieurs cadres. Mason Greenwood pourrait d'ailleurs en faire partie. Il faut dire que Pierre Ménès révèle que l'ailier anglais entretient des relations compliqués avec Medhi Benatia qu'il qualifie de «personnage perturbant».

«Ses rapports avec certains joueurs et notamment Mason Greenwood sont très compliqués» « Je m’étonne de Benatia, ce garçon est assez illisible en termes de comportement, de choix… Je pars, je reviens, j’annonce que je repars, puis je dis que je ne vais pas rester, je vais faire la fête avec les joueurs, je pose sur la photo du vestiaire (ndlr : après OM-OL 3-2). On a l’impression qu’il vole un peu au secours de la victoire alors qu’il a des propos parfois très durs les soirs de défaite. C’est un peu facile. Ses rapports avec certains joueurs et notamment Mason Greenwood sont très compliqués. C’est un personnage perturbant », estime-t-il sur sa chaîne YouTube.