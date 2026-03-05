EXCLU - Mercato - OM : Après De Zerbi, Longoria voulait faire revenir… Tudor !

D’après nos informations exclusives, Pablo Longoria a envisagé le retour d’Igor Tudor sur le banc de l’OM au moment où Medhi Benatia explorait lui, déjà, la piste Habib Beye.
L’entente du trio Longoria/Benatia/De Zerbi était forte. Beaucoup la pensait même « indestructible » il y a quelques mois tant les trois têtes pensantes du nouveau projet marseillais était harmonieuse et fluide. Mais les mauvais résultats de l’année 2026 ont tout emporté. Et après la démission de Roberto De Zerbi, c’est au tour de Pablo Longoria de quitter ses fonctions de président.
Longoria voulait Tudor
Si le départ de Roberto De Zerbi a été le point d’origine de la dislocation du trio phocéen, c’est le sujet de sa succession qui a précipité la sortie du président Longoria. Selon nos sources, l’Espagnol a très rapidement souhaité organiser le retour d’Igor Tudor à l’OM pour succéder à Roberto De Zerbi. Sauf que de son côté, Medhi Benatia était sur une toute autre piste, déjà amorcée en coulisses, avec Habib Beye.
Frank McCourt a tranché…
Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont vu leur relation s'affaiblir. Et la question du nouveau coach n’a fait qu’illustrer l’écart naissant entre les deux hommes. Devant « l’impasse », Medhi Benatia a proposé sa démission. Mais Frank McCourt a fini par trancher en faveur de son directeur du football, plutôt que son président, pourtant homme de confiance depuis 6 ans… En optant pour Medhi Benatia, Frank McCourt a naturellement provoqué le départ de Pablo Longoria. Igor Tudor, lui, a finalement pris le banc de Tottenham, où il serait déjà en difficulté…