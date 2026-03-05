EXCLU - Mercato - OM : Après De Zerbi, Longoria voulait faire revenir… Tudor !

Alexis Bernard - Rédacteur en chef Footballeur presque raté, j’ai choisi le journalisme car c’est l’unique profession qui permet de critiquer ceux qui ont réussi. Après avoir réalisé mon rêve de disputer la Coupe du Monde 2010 (en tribune de presse), je vis de ma passion avec le mercato et les grands événements sportifs comme deuxième famille.

D’après nos informations exclusives, Pablo Longoria a envisagé le retour d’Igor Tudor sur le banc de l’OM au moment où Medhi Benatia explorait lui, déjà, la piste Habib Beye.

L’entente du trio Longoria/Benatia/De Zerbi était forte. Beaucoup la pensait même « indestructible » il y a quelques mois tant les trois têtes pensantes du nouveau projet marseillais était harmonieuse et fluide. Mais les mauvais résultats de l’année 2026 ont tout emporté. Et après la démission de Roberto De Zerbi, c’est au tour de Pablo Longoria de quitter ses fonctions de président.

Longoria voulait Tudor Si le départ de Roberto De Zerbi a été le point d’origine de la dislocation du trio phocéen, c’est le sujet de sa succession qui a précipité la sortie du président Longoria. Selon nos sources, l’Espagnol a très rapidement souhaité organiser le retour d’Igor Tudor à l’OM pour succéder à Roberto De Zerbi. Sauf que de son côté, Medhi Benatia était sur une toute autre piste, déjà amorcée en coulisses, avec Habib Beye.