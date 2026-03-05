Mercato - PSG : Un grand nom parle de son transfert, «ce serait stupide» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été prochain, le PSG pourrait se montrer actif sur le mercato, notamment dans l'optique de potentiellement remplacer des joueurs sur le départ. Et pour cause, avec sa saison exceptionnelle l'an dernier, le club de la capitale a vu la cote des ses joueurs grimper. Mais l'un d'entre eux se montre rassurant.

Très discret lors des deux derniers marchés des transferts, le PSG devrait se montrer très actif l'été prochain afin de renforcer un effectif qui semble à bout de souffle. D'ailleurs, certains cadres pourraient partir. L'avenir de Marquinhos semble incertain, tout comme celui d'Ousmane Dembélé qui n'a toujours pas prolongé. D'autres joueurs sont également très convoités compte tenu de la dimension qu'ils ont pris.

🚨 Vitinha 🇵🇹 : « Un transfert au Real Madrid cet été ? 𝗖𝗘 𝗦𝗘𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗨𝗡𝗘 𝗘𝗥𝗥𝗘𝗨𝗥 𝗗𝗘 𝗣𝗔𝗥𝗧𝗜𝗥 𝗗𝗨 𝗣𝗦𝗚. ❌



𝗝𝗘 𝗠𝗘 𝗦𝗘𝗡𝗦 𝗧𝗥𝗘̀𝗦 𝗕𝗜𝗘𝗡 𝗔𝗨 𝗣𝗦𝗚, 𝗝’𝗔𝗗𝗢𝗥𝗘 𝗘̂𝗧𝗥𝗘 𝗜𝗖𝗜 𝗘𝗧 𝗠𝗔 𝗙𝗔𝗠𝗜𝗟𝗟𝗘 𝗔𝗨𝗦𝗦𝗜 ! ❤️💙



Je ne pense pas que ce… pic.twitter.com/EgA5GK4jpe — Actu Foot (@ActuFoot_) March 5, 2026

Vitinha dans le viseur du Real Madrid ? Mais il y a également Vitinha qui est concerné. Et pour cause, selon la presse espagnole, le milieu de terrain portugais est la grande priorité du Real Madrid. Selon La Cadena SER, il y aurait même un accord secret avec le PSG pour un transfert à 100M€. D'autre part, les relations entre les deux clubs se seraient réchauffées depuis l'abandon par le Real Madrid du projet de la Super League. Néanmoins, encore faut-il que Vitinha soit intéressé par un transfert vers le club espagnol.