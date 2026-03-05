Mercato - PSG : Un grand nom parle de son transfert, «ce serait stupide» !

L'été prochain, le PSG pourrait se montrer actif sur le mercato, notamment dans l'optique de potentiellement remplacer des joueurs sur le départ. Et pour cause, avec sa saison exceptionnelle l'an dernier, le club de la capitale a vu la cote des ses joueurs grimper. Mais l'un d'entre eux se montre rassurant.
Très discret lors des deux derniers marchés des transferts, le PSG devrait se montrer très actif l'été prochain afin de renforcer un effectif qui semble à bout de souffle. D'ailleurs, certains cadres pourraient partir. L'avenir de Marquinhos semble incertain, tout comme celui d'Ousmane Dembélé qui n'a toujours pas prolongé. D'autres joueurs sont également très convoités compte tenu de la dimension qu'ils ont pris.
Vitinha dans le viseur du Real Madrid ?
Mais il y a également Vitinha qui est concerné. Et pour cause, selon la presse espagnole, le milieu de terrain portugais est la grande priorité du Real Madrid. Selon La Cadena SER, il y aurait même un accord secret avec le PSG pour un transfert à 100M€. D'autre part, les relations entre les deux clubs se seraient réchauffées depuis l'abandon par le Real Madrid du projet de la Super League. Néanmoins, encore faut-il que Vitinha soit intéressé par un transfert vers le club espagnol.
«Ce serait stupide de partir»
C'est d'ailleurs la question qui a été posée à Vitinha dans le documentaire qui lui est consacré sur Canal11, chaîne de télévision portugaise. Et clairement, le message du troisième du dernier Ballon d'Or va faire plaisir aux supporters du PSG : « Ce serait stupide de partir ! Je pense que ce n’est pas la meilleure chose pour moi. Je me sens très bien ici au PSG ! Je sens que les gens m’apprécient vraiment et j’ai le sentiment d’avoir mérité cette affection. J’adore être ici, au PSG, ma famille aussi. Nous avons un groupe fantastique et un entraîneur incroyable ». Difficile d'être plus clair.