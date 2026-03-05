Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid a dit non (et ce n'est aujourd'hui pas une si mauvaise nouvelle)

Pierrick Levallet

Contrairement à l’OM, le PSG s’est montré peu actif sur le mercato l’été dernier et cet hiver. Le club de la capitale n’a enregistré que quatre arrivées, mais aurait pu en compter une de plus. Les dirigeants parisiens auraient tenté leur chance avec un joueur du Real Madrid, en vain. Mais ce n’est plus nécessairement une mauvaise nouvelle désormais.

Le PSG s'est fait recaler par un joueur du Real Madrid... D’après les informations d’ESPN Brasil, le PSG aurait fait une offre à Rodrygo. Les champions d’Europe 2025 n’étaient d’ailleurs pas seuls sur le coup puisque Manchester City, l’Arabie Saoudite, Arsenal et Liverpool auraient essayé de s’attacher les services de l’international auriverde. Seulement, le joueur de 25 ans aurait repoussé toutes les propositions en bloc pour pouvoir rester au Real Madrid. Le Brésilien ne comptait pas partir et entendrait toujours poursuivre l’aventure chez les Merengue.