Mercato - PSG : Un joueur du Real Madrid a dit non (et ce n'est aujourd'hui pas une si mauvaise nouvelle)

À l’inverse de l’OM, le PSG a été plutôt discret sur le mercato ces derniers mois. Entre l’été dernier et cet hiver, le club de la capitale n’a signé que quatre nouveaux joueurs : Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez. La formation parisienne aurait cependant pu en compter une de plus. Les Rouge-et-Bleu auraient en effet tenté leur chance avec un joueur du Real Madrid.
Le PSG s'est fait recaler par un joueur du Real Madrid...
D’après les informations d’ESPN Brasil, le PSG aurait fait une offre à Rodrygo. Les champions d’Europe 2025 n’étaient d’ailleurs pas seuls sur le coup puisque Manchester City, l’Arabie Saoudite, Arsenal et Liverpool auraient essayé de s’attacher les services de l’international auriverde. Seulement, le joueur de 25 ans aurait repoussé toutes les propositions en bloc pour pouvoir rester au Real Madrid. Le Brésilien ne comptait pas partir et entendrait toujours poursuivre l’aventure chez les Merengue.
... qui s'est gravement blessé et va manquer la Coupe du monde
Ce refus ne semble d’ailleurs plus être une si mauvaise nouvelle désormais. En effet, Rodrygo s’est gravement blessé au genou. Sa saison avec le Real Madrid est terminée et la star brésilienne manquera également la Coupe du monde 2026. Déjà ennuyé par de nombreux pépins cette saison, le PSG peut ainsi se consoler en se disant que le staff n’aura pas à gérer cette blessure. Les pensionnaires de la Ligue 1 commenceraient d’ailleurs à préparer leur recrutement pour l’été prochain. Certains noms ont même été évoqués récemment. À suivre...