«Arrête, tu es malade» : Daniel Riolo interpelle un joueur de l'OM dans l'After Foot !

Amadou Diawara

Qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, l'OM a affronté le Toulouse FC ce mercredi soir, et ce au Vélodrome. Alors que les Marseillais se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs au but, Daniel Riolo s'en est pris à un joueur d'Habib Beye après le coup de sifflet final.

Pour le compte des quarts de finale de la Coupe de France, l'OM avait rendez-vous avec le TFC au Vélodrome, et ce, ce mercredi soir. Battus à l'issue de la séance des tirs au but, les hommes d'Habib Beye sont éliminés de la compétition. Présent dans l'émission l'After Foot après le coup de sifflet final d'OM-Toulouse, Daniel Riolo s'en est pris à un joueur marseillais.

⏱️ 90’ | #OMTFC 2️⃣-2️⃣ [TAB 3️⃣-4️⃣]



Fin du match. Nos Olympiens s’inclinent aux tirs au but.



📆 Prochain rendez-vous samedi, à Toulouse. pic.twitter.com/ec4zBMZGuC — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 4, 2026

«Tu en fais trop» « L’entraîneur se dit qu’il a les burnes, qu’il veut y aller. Mais non. En fait, il faut lui dire arrête, tu en fais trop dans tout ce que tu veux faire. Tu en fais trop. Tu veux racheter de la confiance. Ce n’est pas comme ça qu’on fait. Ça ne s’achète pas au supermarché la confiance. (…) Qu’un défenseur central tire, c’est du grand classique. Sauf que, pas lui… Après, si les mecs manifestent : "je veux y aller", c’est souvent ceux qui demandent qui y vont, mais là, l’entraîneur doit se dire : "je ne peux pas t’envoyer toi Leo, reste sur le banc, je le vois que tu veux te racheter. Tu es en rachat permanent" », a pesté Daniel Riolo.