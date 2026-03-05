Vente OM : Le milliard d’euros s’envole, quelle somme peut espérer McCourt ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela fait maintenant de très nombreuses années que le sujet de la vente de l’OM revient sans cesse sur la table. Malgré les multiples démentis de Frank McCourt, on continue encore et toujours d’en parler. Ça a encore été le cas récemment avec une informations sur le prix qui serait demandé par l’Américain pour lâcher l’OM. Est-ce envisageable ? Combien faut-il espérer ?

Aujourd’hui, l’OM est la propriété de Frank McCourt. C’est en 2016 que l’Américain s’était offert le club phocéen, succédant ainsi à Margarita Louis-Dreyfus. Cela va donc faire 10 ans qu’il est aux commandes à Marseille, mais le restera-t-il encore longtemps ? Régulièrement, on a vu apparaitre des rumeurs à propos d'une potentielle vente de l’OM. Jusqu’à présent, McCourt avait toujours démenti ses envies de partir, mais voilà que dernièrement, une nouvelle information est venue relancer le feuilleton. C’est ainsi qu’il a été révélé que le propriétaire attendait 1,2 milliard d’euros pour vendre son bien.

«Ses rapports avec Greenwood sont très compliqués» : Nouveau malaise à l'OM ? https://t.co/WR60tnCR5A — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

« C’est un prix relativement étonnant » L’OM se vendra-t-il à plus d’un milliard d’euros ? Lors de l’After Foot, David Gluzman a réagi à cette valorisation du club phocéen. Et voilà que celle-ci serait démesurée. « Est-ce que l’OM vaut vraiment 1,2 milliard d’euros ? Non, c’est vrai que c’est un prix relativement étonnant. La façon la plus facile de valoriser un club, c'est en multiplier de chiffre d’affaires. On prend le chiffre d'affaires annuel et on le multiplie par un chiffre et on arrive à une valorisation. Tous les plus gros clubs se sont échangés à des multiples de 4 ou 5 fois le chiffre d'affaires. C’est le cas du PSG, de Chelsea. Moi ça m’étonne de par le manque de perspective du football français. En termes de revenus sponsoring à l'OM, il y a eu marge de progression pas énorme. Tu n’as quasiment pas de droits télé domestique. Quoi qu’il arrive, 1,2 milliard, en valeur actuelle, ça me parait très exagéré », a-t-il expliqué.