«Vous êtes malhonnêtes» : Le clash avec Jérôme Rothen sur RMC à propos de l’OM

L’Olympique de Marseille déclenche toujours des vifs débats, surtout en ce moment. Le projet phocéen semble en effet aller droit dans le mur et si Habib Beye a débarqué pour remplacer Roberto De Zerbi et essayer de relancer l’équipe, les critiques sont nombreuses. Notamment venant de Jérôme Rothen, qui est persuadé que les Marseillais visaient beaucoup plus haut au début de la saison.
Pour le moment, 2026 n’est pas la bonne année pour Marseille. Tout part en morceau et même la victoire contre l’OL lors de la dernière journée (3-2), n’a pas réglé tous les problèmes. Car à l’OM on rêvait sans aucun doute de mieux pour la deuxième saison de Roberto de Zerbi...
« Tu inventes quelque chose Jérôme »
C’est l’avis de Jérôme Rothen, qui est persuadé que l’OM aurait dû faire beaucoup mieux au cours de cette saison. « En début d’année, quand le club investit autant d’argent, ils ont beaucoup investi, l’objectif c’était quoi ? C’était quoi ? De ne pas avoir trop d’écart. Déjà ça, c'est mort. Ils sont à 14 points du PSG » a lancé l’animateur vedette de l’émission Rothen s’enflamme. Une sortie claire mais loin de faire l’unanimité, puisqu’elle n’est pas partagée par Florent Germain. « Tu inventes quelque chose Jérôme » lui a-t-il répondu. « L’objectif de base, c’était de se requalifier pour la Ligue des Champions ».
« Je ne suis pas malhonnête »
Le correspondant à Marseille pour RMC n’est décidément pas d’accord sur ce point, ce qui a déclenché un nouvel échange animé autour de l’OM. « Là, vous êtes malhonnêtes » a expliqué Rothen, se renvoyant la faute avec Florent Germain. « Je ne suis pas malhonnête. Quand tu recrutes des joueurs comme ça a été le cas au dernier moment du mercato, quels ont été les mots de Benatia, Longoria et De Zerbi ? “On a une grande équipe, des grands joueurs, on va titiller le PSG, on va essayer de se rapprocher”. Et qu’est-ce qui s’est passé après la victoire de l’OM contre le PSG en septembre/octobre ? Tout le monde a dit : “ça y est”. Je ne savais pas que l’objectif du début de saison c’était juste de gagner la Coupe de France ».