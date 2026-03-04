«Vous êtes malhonnêtes» : Le clash avec Jérôme Rothen sur RMC à propos de l’OM

Axel Cornic

L’Olympique de Marseille déclenche toujours des vifs débats, surtout en ce moment. Le projet phocéen semble en effet aller droit dans le mur et si Habib Beye a débarqué pour remplacer Roberto De Zerbi et essayer de relancer l’équipe, les critiques sont nombreuses. Notamment venant de Jérôme Rothen, qui est persuadé que les Marseillais visaient beaucoup plus haut au début de la saison.

Pour le moment, 2026 n’est pas la bonne année pour Marseille. Tout part en morceau et même la victoire contre l’OL lors de la dernière journée (3-2), n’a pas réglé tous les problèmes. Car à l’OM on rêvait sans aucun doute de mieux pour la deuxième saison de Roberto de Zerbi...

Les élections municipales perturbent la Ligue 1 : L’OM va être impacté ! https://t.co/MdRwmZiXzD — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

« Tu inventes quelque chose Jérôme » C’est l’avis de Jérôme Rothen, qui est persuadé que l’OM aurait dû faire beaucoup mieux au cours de cette saison. « En début d’année, quand le club investit autant d’argent, ils ont beaucoup investi, l’objectif c’était quoi ? C’était quoi ? De ne pas avoir trop d’écart. Déjà ça, c'est mort. Ils sont à 14 points du PSG » a lancé l’animateur vedette de l’émission Rothen s’enflamme. Une sortie claire mais loin de faire l’unanimité, puisqu’elle n’est pas partagée par Florent Germain. « Tu inventes quelque chose Jérôme » lui a-t-il répondu. « L’objectif de base, c’était de se requalifier pour la Ligue des Champions ».