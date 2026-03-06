«Le revoir serait une insulte» : L’OM éliminé, Habib Beye déjà sous pression ?

Habib Beye a été nommé entraîneur de l'OM il y a deux semaines de cela. Après trois matchs sur le banc de touche marseillais, il compte déjà deux défaites dont une élimination en 1/4 de finale de Coupe de France contre le Toulouse FC (2-2 puis 3-4 aux tirs au but). Ce revers a rendu furieux bien des supporters et observateurs. Au point où une requête pas vraiment courtoise a été formulée sur les réseaux sociaux.
Décidément, l'année 2026 ne sourit pas du tout à l'Olympique de Marseille. Après les espoirs de titre en Ligue 1 et de qualification pour les 1/16èmes de finale de la Ligue des champions pendant la première partie de saison, tout le château de cartes s'est effondré ces dernières semaines entraînant un changement d'entraîneur avec le départ de Roberto De Zerbi et la nomination d'Habib Beye, de président et des pouvoirs temporairement plus importants pour le directeur du football Medhi Benatia.
«Balerdi, capitaine incorrigible»
Mercredi soir, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les supporters de l'OM. En effet, l'Olympique de Marseille a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France une fois de plus aux tirs au but après Annecy en 2023, le Stade Rennais en 2024, le LOSC en 2025 et maintenant le Toulouse FC. Ce qui a fait craquer Thomas Bonnavent, chroniqueur du Winamax FC et intervenant de la chaîne L'Equipe sur son compte X mercredi dans la foulée du match de Coupe de France. « Allez rideau sur cette saison pourrie pour l’OM. Nouvelle séance de tirs au but ratée. Un nouveau rendez-vous important raté dans cette compétition maudite pour l’OM. Balerdi, capitaine incorrigible et Nwaneri, joueur qui partira dans quelques semaines ».
«Il n’a jamais progressé, leader en carton, un joueur « menteur»»
Leonardo Balerdi a, au même titre que le jeune Ethan Nwaneri, manqué sa tentative pendant la séance des tirs au but perdue contre le TFC (2-2 dans le temps réglementaire puis 3-4). Thomas Bonnavent ne veut tout simplement plus le voir porter le brassard de capitaine de l'OM. « Et sur Balerdi (vu qu’il n’y aura plus grand chose à dire sur ce club d’ici la fin de saison), sincèrement, le revoir avec le brassard, je pense que ce serait une insulte au club. N’a jamais progressé, leader en carton, un joueur « menteur ». Le reset de l’été va être colossal. Rapidement j’ai vu rouge sur ce joueur par rapport au statut et au niveau qu’on a essayé de lui donner. On a vu en lui une énorme valeur marchande et ça n’a jamais apporté du positif. C’est un second. Un bras droit. Moyen. Mais absolument pas un leader et un capitaine ».