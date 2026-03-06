«Le revoir serait une insulte» : L’OM éliminé, Habib Beye déjà sous pression ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Habib Beye a été nommé entraîneur de l'OM il y a deux semaines de cela. Après trois matchs sur le banc de touche marseillais, il compte déjà deux défaites dont une élimination en 1/4 de finale de Coupe de France contre le Toulouse FC (2-2 puis 3-4 aux tirs au but). Ce revers a rendu furieux bien des supporters et observateurs. Au point où une requête pas vraiment courtoise a été formulée sur les réseaux sociaux.

Décidément, l'année 2026 ne sourit pas du tout à l'Olympique de Marseille. Après les espoirs de titre en Ligue 1 et de qualification pour les 1/16èmes de finale de la Ligue des champions pendant la première partie de saison, tout le château de cartes s'est effondré ces dernières semaines entraînant un changement d'entraîneur avec le départ de Roberto De Zerbi et la nomination d'Habib Beye, de président et des pouvoirs temporairement plus importants pour le directeur du football Medhi Benatia.

Et sur Balerdi (vu qu’il n’y aura plus grand chose à dire sur ce club d’ici la fin de saison), sincèrement, le revoir avec le brassard, je pense que ce serait une insulte au club. N’a jamais progressé, leader en carton, un joueur « menteur ». Le reset de l’été va être COLOSSAL. — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) March 4, 2026

«Balerdi, capitaine incorrigible» Mercredi soir, ce fut la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les supporters de l'OM. En effet, l'Olympique de Marseille a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France une fois de plus aux tirs au but après Annecy en 2023, le Stade Rennais en 2024, le LOSC en 2025 et maintenant le Toulouse FC. Ce qui a fait craquer Thomas Bonnavent, chroniqueur du Winamax FC et intervenant de la chaîne L'Equipe sur son compte X mercredi dans la foulée du match de Coupe de France. « Allez rideau sur cette saison pourrie pour l’OM. Nouvelle séance de tirs au but ratée. Un nouveau rendez-vous important raté dans cette compétition maudite pour l’OM. Balerdi, capitaine incorrigible et Nwaneri, joueur qui partira dans quelques semaines ».