Rugby - XV de France - Un «vieux couple» brisé par Galthié : La décision qui a rendu «un peu triste» Thomas Ramos

Ce samedi, face à l’Ecosse, le XV de France va tenter d'aller décrocher sa 4ème victoire en 4 matchs dans ce Tournoi des VI Nations pour continuer de croire au Grand Chelem. Pour disputer cette compétition, Fabien Galthié n’avait d’ailleurs pas hésité à faire des choix très forts au moment de composer son groupe. De quoi en attrister certains, dont Thomas Ramos, à qui un absent manque énormément en ce moment chez les Bleus.

Pour le moment, le XV de France réalise un sans-faute dans ce Tournoi des VI Nations, ayant ainsi battu l’Irlande, le Pays de Galles puis l’Italie. Les résultats confirment ainsi que Fabien Galthié a fait les bons choix avant la compétition pour la composition de son groupe. Pourtant, ce sujet avait fait énormément réagir. Il faut dire que le sélectionneur du XV de France n’a pas hésité à se séparer de certains grands noms à l’instar notamment de l’ailier de l’UBB, Damian Penaud.

« Ça me rend forcément un peu triste pour lui qu'il ne soit pas là » Malgré tout ce qu’il a pu faire avec le XV de France, Damian Penaud n’a donc pas été sélectionné par Fabien Gathié pour ce Tournoi des VI Nations. Une absence qui a fait énormément parler, y compris au sein du groupe tricolore. Ainsi, à l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe, Thomas Ramos a notamment fait part de sa tristesse concernant le cas Penaud, dont il était très proche. « Ça me rend forcément un peu triste pour lui qu'il ne soit pas là. Il me manque un petit peu. On avait nos habitudes de vieux couple », a-t-il confié dans un premier temps.