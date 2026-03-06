Antoine Dupont avec Matthieu Jalibert : Les adversaires du XV de France avertis d’un danger (et ça ne va pas s’arranger pour eux)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Blessé, Romain Ntamack manque à l'appel pour ce Tournoi des VI Nations avec le XV de France. Pour le remplacer, Fabien Galthié a décidé de faire confiance à Matthieu Jalibert à l'ouverture, l’associant alors avec Antoine Dupont. Alors que ce duo en a fait douter plus d'un, force est de constater que le courant passe très bien entre les deux stars du rugby français. Et forcément, pour les adversaires du XV de France, se retrouver face à Dupont et Jalibert représente un véritable danger.

Ce samedi, le XV de France affronte l'Ecosse avec toujours en ligne de mire l'objectif de réaliser le Grand Chelem dans ce Tournoi des VI Nations. Pour cette rencontre, Fabien Galthié peut compter sur le retour de Matthieu Jalibert, lui qui était absent pour le dernier match face à l'Italie. Le demi d'ouverture de l’UBB retrouve ainsi sa place en charnière aux côtés d'Antoine Dupont. Alors qu'on a pu douter de l'association entre ces deux joueurs, on a eu tort. En effet, depuis le début de la compétition, Jalibert et Dupont font des merveilles ensemble, de quoi représenter un véritable casse-tête pour les adversaires du XV de France.

« Avec un Dupont déjà dangereux au ras des regroupements, et Jalibert dangereux après la première passe… » Finalement, l’association entre Antoine Dupont et Matthieu Jalibert est donc une satisfaction pour le XV de France. Evoquant le cas du demi d’ouverture de l’UBB pour L’Indépendant, Jacques Brunel a tout d’abord expliqué : « Pour moi, l’avènement de Matthieu est une évidence. Le talent qu’on lui reconnaît aujourd’hui, je l’ai toujours connu. On lui reprochait certaines choses, notamment qu’il était moins performant en défense que ses concurrents. Mais son efficacité dépendait avant tout du style de jeu qu’on voulait mettre en place. La dépossession ne correspondait pas à ses qualités. Sur ce Tournoi, il est le profil idéal pour le jeu que le staff du XV de France veut pratiquer. Il demande plus d’équilibre. C’est un rugby de prise de risque, d’initiative, où prédominent la capacité à s’adapter, à alterner. Avec un Dupont déjà dangereux au ras des regroupements, et lui dangereux après la première passe, ça fait beaucoup de travail pour les défenses adverses, d’autant que les deux fixent beaucoup de monde, et forcément ça libère des espaces autour d’eux ».