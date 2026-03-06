OM - «C'est du jamais vu» : L'humiliation est totale pour Habib Beye

Les débuts d'Habib Beye sur le banc de l'OM sont agités. Si la victoire contre l'OL semblait avoir parfaitement lancé sa dynamique, l'élimination contre Toulouse en Coupe de France a tout gâché mercredi soir. D'ailleurs, cette défaite a engendré une statistique assez humiliante pour l'ancien coach du Red Star.
Pour son troisième match sur le banc de l'OM, Habib Beye a déjà connu un gros échec. Et pour cause, le club phocéen a été éliminé en quart de finale de la Coupe de France contre Toulouse, alors qu'une victoire dans cette compétition représentait l'objectif majeur des Marseillais. Mais surtout, c'est la deuxième fois qu'Habib Beye est éliminé cette saison, puisque c'est lui qui était sur le banc du Stade Rennais au tour précédent lors de la défaite... au Stade Vélodrome. Une statistique pas très flatteuse, qui serait même jamais vue comme l'a souligné Gilbert Brisbois.
La statistique humiliante pour Beye
« Habib Beye a réalisé un truc que sans doute personne n’a jamais fait. Il a réussi à se faire sortir deux fois de la Coupe de France en deux matchs. Il s’est quand même fait éliminer à Marseille au tour d’avant avec Rennes. Je pense que c’est du jamais vu. C’est pour l’anecdote », confie-t-il au micro de l'After Foot sur RMC.
«Habib Beye a réalisé un truc que sans doute personne n’a jamais fait»
De son côté, à l'occasion de son passage en conférence de presse après la rencontre, Habib Beye a affiché sa volonté de rapidement tourner la page : « La déception est très importante ce soir, donc il va falloir réussir à l’évacuer rapidement. Le football nous donne parfois l’opportunité de rebondir très vite, et ce sera le cas dans trois jours. Mais ce genre d’élimination marque une équipe, un club et ses supporters. Mon travail sera de redonner l’énergie nécessaire pour se remettre au travail et aller à Toulouse. Ce sera encore un combat, peut-être plus intense que celui vécu ce soir ».