«Je suis fatigué...» : Un joueur de l’OM craque après la nouvelle désillusion

L’OM va réaliser une nouvelle saison blanche. Trois jours après le succès face à l’OL (3-2), le club phocéen est retombé dans ses travers en se faisant éliminer par Toulouse en quart de finale de Coupe de France (2-2, 4-3 tab). Le déception était grande dans les rangs phocéens, en témoigne la sortie d’un joueur en zone mixte.

Alors que la Coupe de France échappe à l’OM depuis 1989, les supporters phocéens devront encore attendre pour voir leur équipe aller au bout de la compétition. Le club a connu une nouvelle désillusion dans cette saison noire sur la pelouse du Vélodrome mercredi soir en se faisant sortir par le TFC en quart de finale (2-2, 4-3 tab). Les hommes d’Habib Beye n’ont plus que la Ligue 1 à jouer, avec une place sur le podium à aller chercher pour limiter la casse. Facundo Medina était marqué au moment de prendre la parole devant les journalistes en zone mixte.

« C’est dur mais il faut essayer de tourner la page » « Il faut accepter, je suis autocritique et ça me fait beaucoup de mal. On a passé des moments de merde, comme au Koweït, tout le monde l’a dit, il faut travailler, faire attention, parce que ce n’est pas possible de prendre deux buts pareils, a réagi le défenseur de l’OM. J’assume, je suis un des responsables parce que je suis défenseur. C’est dur mais il faut essayer de tourner la page, penser à samedi, mouiller le maillot et arriver le plus haut possible parce que ce club ne mérite pas de passer des moments comme ça ».