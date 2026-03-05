Kylian Mbappé : Malaise dans le vestiaire, le problème qui persiste depuis trop longtemps !

Amadou Diawara

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid le 1er juillet 2024. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le numéro 10 merengue vit un malaise dans le vestiaire. En effet, cette situation n'a pas du tout évolué malgré les changements d'entraineurs.

Lors de l'été 2017, le PSG a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. En effet, l'international français a rejoint le club parisien sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le PSG ayant levé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé. Et après avoir passé sept années dans la capitale, l'attaquant de 27 ans a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi, intégrant le vestiaire de Carlo Ancelotti.

«Ce vestiaire est ingérable» Interrogé dans l'émission El Larguero, Manu Carreño a affirmé que le vestiaire du Real Madrid était ingérable depuis le dernier mandat de Carlo Ancelotti. « Quel casse-tête pour Arbeloa pour le match de vendredi à Balaidos, entre les blessés et les suspendus, et quelle ambiance il y a de nouveau dans le vestiaire… On pensait que le problème était Xabi Alonso, mais on a l’impression que ce vestiaire n'est pas gouvernable. Et il l’était pour Ancelotti, pour Xabi Alonso, pour Arbeloa… et je dirais même pour le président », a pesté le journaliste espagnol, avant de poursuivre.