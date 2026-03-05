Kylian Mbappé : Malaise dans le vestiaire, le problème qui persiste depuis trop longtemps !

Après sept saisons de bons et loyaux services au PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid le 1er juillet 2024. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, le numéro 10 merengue vit un malaise dans le vestiaire. En effet, cette situation n'a pas du tout évolué malgré les changements d'entraineurs.
Lors de l'été 2017, le PSG a trouvé un accord avec l'AS Monaco pour boucler le transfert de Kylian Mbappé. En effet, l'international français a rejoint le club parisien sous la forme d'un prêt avec une option d'achat. Le PSG ayant levé la clause à 180M€ de Kylian Mbappé. Et après avoir passé sept années dans la capitale, l'attaquant de 27 ans a rejoint le club de ses rêves. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a signé librement et gratuitement au Real Madrid il y a près d'un an et demi, intégrant le vestiaire de Carlo Ancelotti.
«Ce vestiaire est ingérable»
Interrogé dans l'émission El Larguero, Manu Carreño a affirmé que le vestiaire du Real Madrid était ingérable depuis le dernier mandat de Carlo Ancelotti. « Quel casse-tête pour Arbeloa pour le match de vendredi à Balaidos, entre les blessés et les suspendus, et quelle ambiance il y a de nouveau dans le vestiaire… On pensait que le problème était Xabi Alonso, mais on a l’impression que ce vestiaire n'est pas gouvernable. Et il l’était pour Ancelotti, pour Xabi Alonso, pour Arbeloa… et je dirais même pour le président », a pesté le journaliste espagnol, avant de poursuivre.
«Certains disent qu'Arbeloa n’aurait pas le niveau»
« Ce vestiaire est ingérable. Certains n’aiment pas parce qu’on les pousse trop, d’autres pensent que les séquences de travail vidéo sont trop longues, d’autres que l’entraîneur est trop tendre, et disent que Arbeloa n’aurait pas le niveau… Peut-être que ce qu’il faudrait faire, c’est ne pas mettre d’entraîneur à ce vestiaire, les laisser se gérer eux-mêmes », a plaisanté Manu Carreño sur les ondes de la Cadena SER.