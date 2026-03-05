Didier Deschamps et l’OM : Cette «énorme surprise» après la Coupe du monde

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent à la tête des Bleus depuis 2012, Didier Deschamps possède l’un des plus beaux palmarès du football français avec une Ligue des champions remportée sous le maillot de l’OM, et deux sacres à la Coupe du Monde, comme joueur et entraîneur. Une soif de victoire que le natif de Bayonne cultive depuis ses années marseillaises…

La Coupe du monde 2026 sera la dernière pour Didier Deschamps, quittant son poste de sélectionneur au terme de l’événement organisé en Amérique du Nord. Prendre sa succession ne sera pas simple, l’entraîneur de 57 ans ayant un bilan impressionnant depuis sa prise de fonction avec deux finales de Coupe du monde à son compteur, le sacre de 2018 puis la désillusion de 2022. Avant ça, Deschamps avait brillé en tant que joueur, remportant le premier Mondial de l’histoire des Bleus en 1998. Capitaine, il avait pris la parole dans la foulée de cette victoire pour rendre un hommage appuyé à Bernard Tapie.

Quand Deschamps saluait l’importance de Tapie dans le sacre de 1998 « On lui doit beaucoup, c'est vrai que là-bas (à l'Olympique de Marseille, ndlr), on a pris une mentalité de gagnants, on a touché du doigt ce qu'était la réalité du football de haut niveau », avait expliqué Didier Deschamps sur TF1, après la victoire des Bleus contre le Brésil (3-0). Une sortie qui avait touché l’ancien président de l’OM, tout juste sorti de prison à l’époque.