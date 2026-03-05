«C’est criminel» : Il veut aller au tribunal après les révélations de Sébastien Chabal

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'année dernière, Sébastien Chabal faisait des révélations inquiétantes concernant sa carrière. Une sortie qui aurait pu amener des modifications majeures en terme de règlement. Un ancien joueur n'hésitait d'ailleurs pas à réclamer que «quelque chose de drastique soit fait» pour le rugby.

L'année dernière, Sébastien Chabal avait ému tout le monde en racontant ses troubles de la mémoire à l'occasion de son passage au micro de Legend : « Je n'ai aucun souvenir d'une seule seconde d'un match de rugby que j'ai joué. Et je ne me souviens pas d'une seule des 62 Marseillaises que j'ai vécues ». Des propos qui avaient largement été commentés à l'époque. L’ancien joueur gallois Alix Popham s'était notamment longuement prononcé dans les colonnes du Parisien révélant avoir lui aussi été victime de pertes de mémoire.

Alix Popham réagit aux propos de Sébastien Chabal « C’est très puissant, et bouleversant. Je suis évidemment désolé qu’il vive cela. Mais malheureusement, ça n’est pas une surprise. J’ai parlé à des centaines de joueurs qui se trouvent dans la même situation que lui. Je suis également dans le même cas. Je sais les équipes pour lesquelles j’ai joué, et combien de temps, mais je n’ai pas de souvenirs des matchs en eux-mêmes, de leur score, de la météo ce jour-là. Pendant la pandémie sanitaire, ils ont reprogrammé à la télévision mon dernier match sous le maillot du pays de Galles contre l’Angleterre. J’aurais dû m’en souvenir, c’était la première victoire galloise depuis 20 ans à Twickenham. Mais ce match, j’avais l’impression de le voir pour la première fois. En fait, j’ai des souvenirs de mon enfance, de mes vacances, de mes grands-parents par exemple. Mais à partir de 16-17 ans, j’ai des oublis. Les médecins m’ont dit que mon cerveau avait souffert de tous ces contacts. Aujourd’hui, j’ai des traitements expérimentaux pour mes maux de tête, j’ai suivi différentes thérapies et je ne peux plus travailler que deux jours par semaine », racontait celui qui a connu 33 sélections avec le XV du Poireau, avant d'évoquer les protocoles pour encadrer ces commotions mis en place ces derniers mois.