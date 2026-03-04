Ni Dupont, ni Bielle-Biarrey : Le nouvel «ovni» du XV de France annoncé sur RMC

Axel Cornic

Après une période extrêmement compliquée dans les années 2010, le rugby français est devenu un modèle à suivre. Et on ne parle pas seulement de la face visible de l’iceberg, puisque la grande force tricolore et la formation, avec des nouvelles générations qui se suivent et nous livrent des talents incroyables. On a peut-être d’ailleurs vu la nouvelle star du XV de France débarquer tout récemment...

On ne peut pas se plaindre. Depuis quelques années, les générations dorées se suivent en France, avec notamment des Louis Bielle-Biarrey ou encore des Emmanuel Meafou qui explosent au plus haut niveau. Et c’est loin d’être fini, puisque Fabien Galthié pourrait bien avoir trouvé la toute nouvelle pépite du XV de France, en ce Tournoi des 6 Nations.

« Ce mec m’a fasciné, bluffé ! » Il s’agit de Fabien Brau-Boirie, lancé en Top 14 à seulement 18 ans et déjà comparé à une légende comme Yannick Jauzion alors qu’il n’en a que 20. Pour sa première avec le XV de France contre le Pays de Galles il a été impressionnant et il a confirmé le week-end suivant, contre l’Italie. « Pour moi Brau-Boirie a été l’homme des deux derniers matchs. Ce mec m’a fasciné, bluffé ! » a expliqué l’ancien international français Denis Charvet, au micro de RMC.