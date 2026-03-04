Direction «le bloc opératoire» pour Kylian Mbappé ? La réponse d’un docteur qui va rassurer tout le monde

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cela faisait un moment que Kylian Mbappé jouait avec des douleurs au genou. L’attaquant du Real Madrid a forcé, mais voilà qu’il ne pouvait désormais plus tenir. Ainsi, le Français va manquer les prochaines semaines de compétition pour se soigner et tenter de revenir dans de meilleures conditions. Passera-t-il pour la case opération ? Cela ne serait pas prévu actuellement pour Mbappé et ça ne devrait pas changer.

Le cas de Kylian Mbappé est un sujet qui fait énormément parler en Espagne et en France. En effet, l’état de santé du joueur du Real Madrid et du capitaine des Bleus est scruté de près. Victime de douleurs au genou depuis un moment, Mbappé, qui a un tant forcé, ne peut désormais plus tenir. Ainsi, le Merengue va être au repos pour les prochaines semaines et pourrait même manquer le rassemblement de l’équipe de France. Reviendra-t-il à 100% ensuite ? Forcément, à l’approche de la Coupe du monde, on va faire très attention.

«Grotesque» : «Le scandale absolu» avec Kylian Mbappé dénoncé sur La Chaine L’Equipe https://t.co/N35C3dmy5l — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

« Je ne pense pas qu’il va passer par le bloc opératoire » L’une des solutions pour Kylian Mbappé aurait été de se faire opérer afin de se débarrasser de ses soucis. Certains évoquent d’ailleurs cette possibilité, mais ça ne semble pas être à envisager. En effet, pour RMC, le docteur Pedro Luis Ripoll, proche du Real Madrid, a confié : « Surpris d'entendre certains parler d'une opération ? Oui, cela me surprend, franchement cela me surprend. Je ne pense pas qu’il va passer par le bloc opératoire. Je n’ai pas toutes les données, mais avec ce qu’il y a sur la table en ce moment, je ne dirais pas qu’il soit candidat à une opération ».