Mercato - OM : Marseille a perdu gros avec ce transfert, ça a été «une perte terrible»  

Il y a quelques semaines, l’OM connaissait un véritable fiasco sportif. En effet, alors que le club phocéen avait énormément investi sur le mercato pour se renforcer, les joueurs olympiens n’avaient pas réussi à se qualifier pour la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Un gros échec qui a fait réapparaitre une grosse erreur de l’OM du début de saison.

Du côté de l’OM, on a traversé une période de grosses turbulences dernièrement. En effet, on ne respirait pas vraiment la sérénité au sein du club phocéen. Et tout est notamment parti de l’élimination en Ligue des Champions. Idéalement placé pour se qualifier avant la dernière journée, les Marseillais ont finalement échoué aux portes du top 24 à l’issue d’un scénario cruel. Le parcours européen s’est donc arrêté plus tôt que prévu pour l’OM, qui avait pourtant l’ambition d’aller plus loin.

Rabiot viré en début de saison par l’OM L’OM avait en effet bâti un effectif pour tenter d’aller loin en Ligue des Champions, du moins passer la première phase. Ça n’a pas été le cas. Il faut dire qu’en début de saison, le club phocéen a perdu un joueur important : Adrien Rabiot. Après la première journée de Ligue 1, le Français en était venu aux mains avec son coéquipier, Jonathan Rowe. Un comportement que l’OM n’avait pas voulu laisser passer, plaçant les deux joueurs sur la liste des transferts et Rabiot a alors été vendu au Milan AC.