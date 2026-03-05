«J’ai très peur» : Pierre Ménès s’inquiète pour son état de santé, l'opération qu'il redoute

Pierrick Levallet

S’il a fait l’objet d’une grosse polémique ces dernières années, Pierre Ménès reste malgré tout une voix importante du sport français. L’ancien chroniqueur de Canal+ est toujours suivi par de nombreuses personnes et n’a d’ailleurs pas été épargné par quelques soucis de santé récemment. Le journaliste a notamment avoué redouter une opération qui interviendra dans quelques jours.

Depuis quelques années maintenant, Pierre Ménès apparaît beaucoup moins à la télévision. L’ancien chroniqueur de Canal+ a fait l’objet d’une grosse polémique après avoir été accusé d’agression sexuel par Marie Portolano. Le journaliste reste toutefois une voix importante du sport français et est toujours suivi par de nombreuses personnes. Pierre Ménès a d’ailleurs avoué redouter une opération chirurgicale qui interviendra très bientôt pour le débarrasser de quelques soucis de santé.

Vente OM : Le prix du club est connu, Frank McCourt va être très déçu https://t.co/NFGcxAgGvK — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

«C’est une organisation assez énorme» « Mon opération du genou ? J’ai très peur. Ça ne me ressemble pas. Je me pose énormément de questions, d’abord j’ai peur de souffrir. Et puis je me demande comment je vais faire chez moi. Je ne vois pas comment je peux me lever de mon canapé avec juste un appui sur mon genou gauche qui n’est pas le plus vaillant du monde. C’est une organisation assez énorme. Je suis opéré lundi prochain, je rentre le mardi et je suis supposé rester sous perfusion les cinq jours suivants. Je vais avoir une machine à glace, un déambulateur à roulettes, des béquilles... » a d’abord expliqué Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube.