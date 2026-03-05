«Le début de menaces physiques» : Une plainte a été déposée contre un joueur du PSG

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Du côté du PSG, les relations tendues avec la presse ne date pas d’hier. En effet, il y a plusieurs années déjà, ça avait dérapé entre un joueur du club de la capitale et un journaliste de L’Equipe, qui avait alors été giflé. Et voilà que cette altercation n’en est pas resté là entre les deux hommes…

Après être parti du PSG en 1997 pour Arsenal, Nicolas Anelka avait fait son retour au sein du club de la capitale quelques années plus tard. Ayant retrouvé Paris en 2000, le buteur français avait alors eu quelques ennuis avec la presse, un journaliste en particulier. En effet, une altercation avait éclaté avec Sébastien Tarrago et c’est alors que le joueur du PSG avait giflé le journaliste de L’Equipe.

« Qu’est-ce que tu veux, que je te foute une tarte dans la gueule ? »

« Je passais tranquillement devant lui. Il m'a pris la tête, le ton est monté et j'ai eu le tort de lui mettre une gifle. Voilà, j’assume », avait reconnu Nicolas Anelka après du Parisien après son altercation avec Sébastien Tarrago.

De son côté, le journaliste de L’Equipe avait livré sa version des faits à Entrevue. Ainsi, suite à cette gifle reçue par le joueur du PSG, Sébastien Tarrago expliquait : « Que s’est-il passé avec Anelka ? L’histoire c’est que ce garçon ne dit jamais bon. Donc, il sort du camp des Loges et je lui dis bonjour, il se retourne et me dit : « Qu’est-ce que t’as toi ? ». Je lui dit : « On m’a appris à être poli, alors que je dis bonjour ». Il me connait ? Il sait pour qui je travaille. Donc il se tourne vers moi et me dit : « Mais t’as vu ta gueule, je vois pas pourquoi je te dirais bonjour. Espèce de connard, va te faire foutre ». Anelka m’a donc insulté ? Ouais. Il m’insulte, je le lui répond. Et après, il me dit : « Qu’est-ce que tu veux, que je te foute une tarte dans la gueule ? ». Et là, un steward s’interpose et nous sépare. En même temps, je lui dis : « Vas y, c’est ce qu’il y a de plus intelligent à faire ». Et il me met une claque dans la gueule. Il y a un mec qui nous a séparés et ça s’est arrêté là ».