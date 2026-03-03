«Ce n’est pas possible» : Le «fiasco» redouté avec une star du PSG !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, le PSG est ennuyé par quelques pépins physiques qui privent Luis Enrique de plusieurs de ses titulaires. Le coach espagnol pourrait toutefois récupérer l’une de ses stars juste à temps pour le choc aller face à Chelsea en Ligue des champions. Ce retour pourrait toutefois virer à la catastrophe.

Le PSG n’est pas épargné par les pépins physiques depuis le début de saison. Le club de la capitale a plusieurs fois été privé de certains de ses cadres, comme Ousmane Dembélé. Luis Enrique n’a pas pu compter sur le Ballon d’Or 2025 récemment. Le coach espagnol pourrait toutefois le récupérer à l’approche du choc aller face à Chelsea en Ligue des champions.

Ousmane Dembélé apte contre Chelsea ? « Pour Ousmane Dembélé contre Chelsea, c’est plutôt positif voire très positif. Il pourrait revenir face à Monaco, vendredi en Ligue 1, pour avoir un peu de temps de jeu et ensuite être disponible et espérer débuter contre Chelsea. À moins d’une rechute à l’entraînement ou que les sensations ne soient pas bonnes à l’entraînement, on devrait pouvoir voir Dembélé contre Chelsea. S’il a du temps de jeu contre Monaco et que ça se passe bien, il va vouloir jouer » a indiqué le journaliste Loïc Tanzi dans L’Equipe de Greg.