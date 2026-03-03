Vente OM : McCourt doit oublier le milliard d’euros, voilà la somme qu’il peut envisager

Axel Cornic

En cette période de crise, les rumeurs autour d’une vente de l’Olympique de Marseille ont repris de plus belle et certaines sources expliquent que Frank McCourt ne serait pas totalement contre. Mais l’homme d’affaires américain viserait un montant record, dépassant le milliard d’euros, ce qui est assez compliqué à envisager.

Il y a dix ans, Frank McCourt achetait Marseille pour 45M€, ouvrant un tout nouveau cycle dans l’histoire d’un club qui existe depuis 1897. Mais pas vraiment le plus glorieux, puisque depuis qu’il est là l’OM n’a toujours pas remporté le moindre titre et a surtout multiplié les crises et les polémiques. La dernière pourrait d’ailleurs bien être la dernière, puisque La Provence a révélé que l’homme d’affaires américain ne serait pas totalement opposé à une vente. Mais pas à n’importe quel prix...

« Quoi qu’il arrive, 1,2 milliard, en valeur actuelle, ça me parait très exagéré » Il réclamerait en effet 1,2 milliard de dollars, ce qui est une véritable fortune et qui fait rire pas mal de spécialistes. « Est-ce que l’OM vaut vraiment 1,2 milliard d’euros ? Non, c’est vrai que c’est un prix relativement étonnant. La façon la plus facile de valoriser un club, c'est en multiplier de chiffre d'affaires » a expliqué David Gluzman, sur RMC. « On prend le chiffre d'affaires annuel et on le multiplie par un chiffre et on arrive à une valorisation. Tous les plus gros clubs se sont échangés à des multiples de 4 ou 5 fois le chiffre d'affaires. C’est le cas du PSG, de Chelsea. Moi ça m’étonne de par le manque de perspective du football français. En termes de revenus sponsoring à l'OM, il y a eu marge de progression pas énorme. Tu n’as quasiment pas de droits télé domestique. Quoi qu’il arrive, 1,2 milliard, en valeur actuelle, ça me parait très exagéré ».