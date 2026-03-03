Ça chauffe entre deux joueurs de l’OM : «Tout le monde pense qu'on va se battre» (et la fin n’est pas celle qu’on attend)

Au début de la saison, une bagarre avait éclaté dans le vestiaire de l’OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs olympiens en étaient alors venus aux mains et c’était visiblement violent. Mais voilà que c’est loin d’être la première altercation qui a éclaté dans le vestiaire de l’OM. En effet, il y a eu l’électricité dans l’air entre d’autres coéquipiers olympiens.
Dans un vestiaire, il n’est pas rare de voir deux coéquipiers s’écharper alors qu’ils jouent ensemble au quotidien. On a pu le voir à l’OM en début de saison entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, mais pas seulement… Au sein du club phocéen, d’autres altercations ont électrisé le vestiaire marseillais.
« Je l'enferme dans un coin, on s’enferme »
Ainsi, avant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ça aurait déjà chauffé entre Bafétimbi Gomis et Florian Thauvin. Alors que l’ancien buteur de l’OM avait eu une altercation avec Zinedine Machach, ça n’a donc pas été la seule. Invité de Zack En Roue Libre en 2024, Gomis avait donc raconté son conflit avec Thauvin, expliquant dans un premier temps : « Je me fâche avec Thauvin, et lui, il a du caractère, il a de la personnalité et il en faut. Donc il me répond devant tout le monde et moi je le prends, je lui dis : « oh, tu ne me parles pas comme ça ! ». Je l'enferme dans un coin, on s'enferme, et là, il pense que je vais me fâcher avec lui, tout le monde pense qu'on va se battre ».
« Et là, je lui fais un gros câlin »
Mais Bafétimbi Gomis et Florian Thauvin en sont-ils venus aux mains à l’OM ? La réponse est non. « Et là, je lui fais un gros câlin. Je lui dis : « Je ne peux pas laisser passer devant tous les autres. Tu ne dois pas répondre, on est une équipe. Quand ça touche à l'équipe, tu te dois de respecter les consignes de l'équipe. Tu mets tes qualités au service de l'équipe. Après, tu as ton talent, le talent fera le reste. Mais ne force pas. Tu veux enrouler, s'il y a quelqu'un, fais la passe. La prochaine fois, on te donne l'espace et tu enroules. Respecte le jeu. C'est pour ça que je t'ai engueulé, je ne t'ai pas engueulé parce que tu ne m'as pas fait la passe » », expliquait l’ancien buteur de l’OM.