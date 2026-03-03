Ça chauffe entre deux joueurs de l’OM : «Tout le monde pense qu'on va se battre» (et la fin n’est pas celle qu’on attend)

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au début de la saison, une bagarre avait éclaté dans le vestiaire de l'OM entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe. Les deux joueurs olympiens en étaient alors venus aux mains et c'était visiblement violent. Mais voilà que c'est loin d'être la première altercation qui a éclaté dans le vestiaire de l'OM. En effet, il y a eu l'électricité dans l'air entre d'autres coéquipiers olympiens.

Dans un vestiaire, il n’est pas rare de voir deux coéquipiers s’écharper alors qu’ils jouent ensemble au quotidien. On a pu le voir à l’OM en début de saison entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, mais pas seulement… Au sein du club phocéen, d’autres altercations ont électrisé le vestiaire marseillais.

« Je l'enferme dans un coin, on s’enferme » Ainsi, avant Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, ça aurait déjà chauffé entre Bafétimbi Gomis et Florian Thauvin. Alors que l’ancien buteur de l’OM avait eu une altercation avec Zinedine Machach, ça n’a donc pas été la seule. Invité de Zack En Roue Libre en 2024, Gomis avait donc raconté son conflit avec Thauvin, expliquant dans un premier temps : « Je me fâche avec Thauvin, et lui, il a du caractère, il a de la personnalité et il en faut. Donc il me répond devant tout le monde et moi je le prends, je lui dis : « oh, tu ne me parles pas comme ça ! ». Je l'enferme dans un coin, on s'enferme, et là, il pense que je vais me fâcher avec lui, tout le monde pense qu'on va se battre ».