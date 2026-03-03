Zinedine Zidane victime d’un canular, «ça a fait le tour de la planète»

Axel Cornic

Que ce soit en club ou avec l’équipe de France, Zinedine Zidane a toujours imposé le respect à ses coéquipiers comme aux spectateurs. Mais cela ne l’a pas empêché de tomber dans un piège qui est resté dans toutes les mémoires, après une victoire qui a validé sa qualification à la Coupe du monde 2026, la dernière compétition de sa carrière.

Tout le monde se souvient des derniers pas de Zinedine Zidane sur un terrain de football. Ça n’avait pas très bien commencé, avec deux matchs nuls contre la Suisse et la Corée du Sud et un troisième match raté contre le Togo, après deux cartons jaunes. Mais c’est en huitième de finale que ça a vraiment commencé avec une démonstration contre l’Espagne, puis le Brésil, le Portugal et enfin l’Italie, en finale.

Equipe de France : Deschamps remplacé par un champion du monde 98 (et ce n'est pas Zidane) ? https://t.co/wRDRWffBVe — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

« J’ai fait 79 interviews pour des médias partout dans le monde » Certains ont toutefois oublié qu’avant cette épopée, Zinedine Zidane et l’équipe de France ont été marqués par un canular qui avait énormément fait parler à l’époque. En septembre 2025, juste avant un match de qualification contre l’Irlande, l’imitateur et humoriste Gérald Dahan avait réussi à piéger les joueurs tricolores... en se faisant passer pour le président de la République Jacques Chirac ! « On a quasiment plus parlé de ça que de la victoire. Ça a fait le tour de la planète. J’ai fait 79 interviews pour des médias partout dans le monde, dont CNN et CBS News aux États-Unis, ou même au Japon » s’est souvenu l’auteur de la blague, pour Ouest-France.