Mercato - PSG : La prochaine signature de son joueur à Paris annoncée, un agent réagit dans la presse étrangère

Pierrick Levallet

Contrairement à l’OM, le PSG a été plutôt discret sur le mercato l’été dernier et cet hiver. Les choses devraient toutefois être différentes l’été prochain. Quelques noms commenceraient déjà à être évoquées chez les Rouge-et-Bleu. Un agent a toutefois démenti des discussions annoncées entre son client et les champions d’Europe 2025.

À l’inverse de l’OM, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le mercato ces derniers mois. Entre l’été dernier et cet hiver, le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées. Les dirigeants parisiens ont fait venir Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez puis se sont arrêtés là. L’été prochain devrait néanmoins être différent. Les Rouge-et-Bleu prépareraient déjà leur recrutement, et quelques noms commencent à être évoqués.

Mercato - PSG : Vitinha au Real Madrid, voilà les trois raisons qui rendent possible ce transfert https://t.co/XRCSzl3NMv — le10sport (@le10sport) March 3, 2026

Un joueur marocain dans le viseur du PSG ? Des rumeurs ont notamment fait état de discussions entre le PSG et l’entourage d’Abde Ezzalzouli. Auteur d’une saison plutôt convaincante avec le Real Betis (9 buts et 7 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues), l’international marocain figurerait dans les petits papiers de quelques clubs européens. Cependant, son agent a totalement démenti des potentiels contacts avec les champions d’Europe 2025 en vue d’un éventuel transfert.