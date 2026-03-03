Mercato - PSG : La prochaine signature de son joueur à Paris annoncée, un agent réagit dans la presse étrangère

Contrairement à l’OM, le PSG a été plutôt discret sur le mercato l’été dernier et cet hiver. Les choses devraient toutefois être différentes l’été prochain. Quelques noms commenceraient déjà à être évoquées chez les Rouge-et-Bleu. Un agent a toutefois démenti des discussions annoncées entre son client et les champions d’Europe 2025.
À l’inverse de l’OM, le PSG ne s’est pas montré très actif sur le mercato ces derniers mois. Entre l’été dernier et cet hiver, le club de la capitale ne s’est contenté que de quatre arrivées. Les dirigeants parisiens ont fait venir Lucas Chevalier, Illya Zabarnyi, Renato Marin et Dro Fernandez puis se sont arrêtés là. L’été prochain devrait néanmoins être différent. Les Rouge-et-Bleu prépareraient déjà leur recrutement, et quelques noms commencent à être évoqués.
Un joueur marocain dans le viseur du PSG ?
Des rumeurs ont notamment fait état de discussions entre le PSG et l’entourage d’Abde Ezzalzouli. Auteur d’une saison plutôt convaincante avec le Real Betis (9 buts et 7 passes décisives en 27 rencontres toutes compétitions confondues), l’international marocain figurerait dans les petits papiers de quelques clubs européens. Cependant, son agent a totalement démenti des potentiels contacts avec les champions d’Europe 2025 en vue d’un éventuel transfert.
«C’est totalement faux»
« Tout ce qui a été dit au sujet de cette réunion est totalement faux » a expliqué Javier Garrido au média marocain H24info. L’agent de l’ailier de 24 ans a ensuite précisé que son client était toujours sous contrat avec le Real Betis pour les trois prochaines années et qu’il restait pleinement concentré sur la suite de l’exercice 2025-2026. Il n’y aurait donc rien pour le moment entre le PSG et Abde Ezzalzouli. Mais si ce dernier continue de maintenir un tel niveau de performance, les pensionnaires de la Ligue 1 pourraient se laisser tenter par l’idée d’un potentiel transfert. À suivre...