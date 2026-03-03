Un joueur signe au Stade Français… grâce à Hélène Ségara : Le rôle insoupçonné de la star de la musique dans ce transfert

Axel Cornic

Dans le paysage du rugby français, le Stade Français a toujours occupé une place à part. C’était notamment le cas lors de la présidence Max Guazzini, ancien homme de médias et du spectacle, très proche des stars. Et certaines comme Helene Segara lui ont même permis de conclure quelques deals surprenants.

Tout le monde connait l’histoire de la robe de Dalida dans le vestiaire juste avant un match, mais il y a d’autres anecdotes incroyables concernant le Stade Français. Et elles tournent surtout autour de Max Guazzini, ancien président du club qui n’a jamais rien fait comme les autres.

L’anecdote improbable de Patrick Tabacco Ainsi, on a notamment appris que son amitié avec la chanteuse Hélène Segara l’avait beaucoup aidé dans le rugby. « J'ai signé à Paris grâce à Hélène Segara ! » avait raconté l’ancien troisième-ligne parisien Patrick Tabacco, dans un entretien accordé à L’Equipe en janvier 2020. « Un soir, lors d'une émission de télé où elle avait pleuré, elle m'avait ému. Un peu naïf, j'avais trouvé sur Internet une adresse où lui écrire (...) Et je n'ai pas eu de réponse. Quinze jours après, on est au vert à l'hôtel avec Colomiers avant un match, et je la vois à la télé donner le coup d'envoi de Stade Français - Toulouse. À la mi-temps, je la vois avec Max Guazzini qui, lui, essayait de me recruter depuis deux ans. Je suis assis â côté de Laurent Marticorena, ancien champion de France Reichel avec le Stade Français. Je lui raconte mon histoire et il me dit : “Si tu veux, on appelle Max et on lui demande qu'il te la passe...” ».