«C’est trop important» : La décision à plusieurs millions d'euros de Frank McCourt qui va tout changer pour l’OM ?

Éliminé de la Ligue des champions, l’OM n’a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer cette saison. Une décision de Frank McCourt pourrait d’ailleurs conditionner la suite de la saison marseillaise, qui tente pour le moment de décrocher une place qualificative pour la prestigieuse compétition européenne et de remporter un trophée par la même occasion.
La saison de l’OM a pris une autre tournure après l’élimination en Ligue des champions. Le club phocéen ne dispute plus que la Ligue 1 et la Coupe de France désormais. La récente crise a toutefois suscité une vive inquiétude concernant les objectifs marseillais sur cet exercice 2025-2026. Une décision de Frank McCourt pourrait toutefois conditionner la saison de l’OM, et changer radicalement l’objectif prioritaire des hommes d’Habib Beye.
«Gagner un titre, à Marseille c’est tellement énorme»
« Il y a deux choses différentes dans la fin de saison de l’OM : l’économique, donc essayer d’aller chercher une place en Ligue des champions parce que c’est important pour construire une équipe la saison prochaine, et le sportif. Et sur le plan sportif, c’est la Coupe de France la priorité. Gagner un titre, à Marseille c’est tellement énorme pour les joueurs et la ville, c’est tellement rare en plus ces dernières années, qu’il faut privilégier la Coupe de France » a d’abord expliqué Loïc Tanzi dans L’Equipe de Greg.
«Si lui décide de le faire à la fin de la saison...»
« La question après c’est, s’il y a une quatrième ou cinquième place, est-ce que McCourt peut être en mesure d’assurer la stabilité financière de l’OM ? C’est le cas. Si lui décide de le faire à la fin de la saison, il faut tout jouer sur la Coupe de France. Gagner des titres, c’est trop important dans une ville comme Marseille » a ensuite ajouté le journaliste sur le plateau de l’émission de La Chaîne L’Equipe.