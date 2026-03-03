«C’est trop important» : La décision à plusieurs millions d'euros de Frank McCourt qui va tout changer pour l’OM ?

Pierrick Levallet

Éliminé de la Ligue des champions, l’OM n’a plus que la Ligue 1 et la Coupe de France à jouer cette saison. Une décision de Frank McCourt pourrait d’ailleurs conditionner la suite de la saison marseillaise, qui tente pour le moment de décrocher une place qualificative pour la prestigieuse compétition européenne et de remporter un trophée par la même occasion.

«Gagner un titre, à Marseille c’est tellement énorme» « Il y a deux choses différentes dans la fin de saison de l’OM : l’économique, donc essayer d’aller chercher une place en Ligue des champions parce que c’est important pour construire une équipe la saison prochaine, et le sportif. Et sur le plan sportif, c’est la Coupe de France la priorité. Gagner un titre, à Marseille c’est tellement énorme pour les joueurs et la ville, c’est tellement rare en plus ces dernières années, qu’il faut privilégier la Coupe de France » a d’abord expliqué Loïc Tanzi dans L’Equipe de Greg.