L'avertissement du XV de France : Antoine Dupont sera face à «un joueur redoutable»

Axel Cornic

Après trois victoires bonifiées en autant de journées, le XV de France pourrait déjà s’adjuger la victoire du Tournoi des 6 Nations s’il réitère cet exploit contre l’Ecosse. Mais attention au piège, puisque le XV du Chardon semble plus que jamais relancé après être revenu de l’enfer face au Pays de Galles (23-26), avec Antoine Dupont qui aura un rude adversaire en face de lui.

Tout le monde parlait d’une finale en grande pompe avec la réception de l’Angleterre lors de la dernière journée du 6 Nations 2026. Mais la véritable finale sera plutôt ce samedi, avec le déplacement du XV de France en Ecosse. En effet, Finn Russell et ses coéquipiers sont actuellement deuxièmes et avec une victoire bonifiée, les Bleus remporteraient le titre avant même de jouer leur dernier match.

Inquiet pour son état de santé, Sébastien Chabal n'a plus le choix : «Je vais aller me faire suivre» https://t.co/Re3NxjxeJm — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

Ben White face à Dupont ? Mais ce ne sera pas si simple, puisque les Ecossais ont souvent brisé les rêves Français ces dernières années, surtout dans leur antre de Murrayfield. Et Antoine Dupont devra faire tout particulièrement attention, puisqu’il pourrait avoir en face de lui un rival accrocheur, avec Ben White. « Je le vois quotidiennement, c'est un neuf qui colle beaucoup au ballon, qui est éjecteur » a expliqué Baptiste Serin, qui le connait très bien pour le côtoyer du côté du RCT.