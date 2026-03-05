L'avertissement du XV de France : Antoine Dupont sera face à «un joueur redoutable»

Après trois victoires bonifiées en autant de journées, le XV de France pourrait déjà s’adjuger la victoire du Tournoi des 6 Nations s’il réitère cet exploit contre l’Ecosse. Mais attention au piège, puisque le XV du Chardon semble plus que jamais relancé après être revenu de l’enfer face au Pays de Galles (23-26), avec Antoine Dupont qui aura un rude adversaire en face de lui.
Tout le monde parlait d’une finale en grande pompe avec la réception de l’Angleterre lors de la dernière journée du 6 Nations 2026. Mais la véritable finale sera plutôt ce samedi, avec le déplacement du XV de France en Ecosse. En effet, Finn Russell et ses coéquipiers sont actuellement deuxièmes et avec une victoire bonifiée, les Bleus remporteraient le titre avant même de jouer leur dernier match.
Ben White face à Dupont ?
Mais ce ne sera pas si simple, puisque les Ecossais ont souvent brisé les rêves Français ces dernières années, surtout dans leur antre de Murrayfield. Et Antoine Dupont devra faire tout particulièrement attention, puisqu’il pourrait avoir en face de lui un rival accrocheur, avec Ben White. « Je le vois quotidiennement, c'est un neuf qui colle beaucoup au ballon, qui est éjecteur » a expliqué Baptiste Serin, qui le connait très bien pour le côtoyer du côté du RCT.
« Il faudra faire attention parce qu'il a tendance à t'endormir un peu »
« Le jeu se fait beaucoup après Russell dans cette équipe, c'est lui qui contrôle le tempo du match et leur structure. Mais Ben c'est un joueur redoutable parce qu'il a un très bon jeu au pied, une très bonne qualité de passe » a poursuivi Serin, qui était présent ce mercredi en conférence de presse. « Il faudra faire attention parce qu'il a tendance à t'endormir un peu, à passer, passer, passer le ballon et puis sur un coup, il peut se faire la malle sur le bord du ruck ».