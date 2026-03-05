L'objectif annexe du XV de France : Une injustice bientôt réparée ?

Axel Cornic

Après avoir remporté l’édition 2025, le XV de France pourrait faire le doublé en 2026. Avec une victoire bonifiée ce samedi face à l’Ecosse, le titre pourrait être en poche dès la quatrième journée et avant une réception de l’Angleterre au Stade de France, qui semblait pourtant être la grande finale de ce Tournoi des 6 Nations. Et ça serait un très gros coup frappé pars les Français, à un an et demi de la Coupe du monde.

Souvent, l’histoire du rugby français a été faite de défaites encourageantes. Ainsi, lorsque Fabien Galthié est arrivé au pouvoir après la Coupe du monde 2019, il a été clairement dit que l’objectif du XV de France était désormais de gagner des titres et de s’affirmer parmi les meilleures nations mondiales. Mais depuis, on ne compte que deux victoires dans le Tournoi des 6 Nations, dont un Grand Chelem en 2022.

«Je lui cherche encore une faiblesse» : L'exploit d'Antoine Dupont là où on ne l'attendait pas ! https://t.co/c8AmJogYZF — le10sport (@le10sport) March 4, 2026

La France vise une nouvelle victoire au 6 Nations Pour changer la donne, le XV de France doit gagner et l’occasion se présente avec le 6 Nations 2026, où ils ont désormais une position d’immense favori. « Tout le monde nous colle l’étiquette de favoris parce qu’on l’a gagné l’année dernière et que c’est un Tournoi où l’on reçoit à trois reprises. Forcément, ce serait peut-être une désillusion de ne pas le gagner » a déclaré l’arrière français Thomas Ramos. « Après avoir gagné l’année dernière, gagner de nouveau cette année nous permettra peut-être d’avoir une image différente aux yeux de tout le monde ».