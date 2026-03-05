OM - «Tu ne peux pas dire ça» : Rothen a dit «des bêtises» ? La phrase qui fait vriller un Marseillais

Axel Cornic

Tout le monde s’attendait à beaucoup mieux de la part de l’Olympique de Marseille, où la crise continue de faire en rage en dépit de la victoire sur l’Olympique Lyonnais (3-2). C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui a toutefois trouvé en face de lui du répondant, avec un Marseillais qui ne semble pas du tout partager son avis.

Depuis le début de l’année 2026, les catastrophes se sont succédé à Marseille, avec notamment le départ de Roberto De Zerbi. Un coup dur pour les ambitions de l’OM, qui semblait pouvoir venir titiller le PSG en Ligue 1 et surtout faire un parcours honorable en Ligue des Champions. Et ce n’est pas fini...

« Maintenant, je pense que l’OM n’est pas encore à la hauteur des équipes comme Lyon, Strasbourg » Les changements opérés par le propriétaire Frank McCourt ne semblent pas encore porter leurs fruits et les critiques se font évidemment de plus en plus nombreuses. « Maintenant, je pense que l’OM n’est pas encore à la hauteur des équipes comme Lyon, Strasbourg. Je pense que ces équipes-là sont en avance sur l’OM » a notamment lancé Jérôme Rothen, dans son émission Rothen s’enflamme. Mais en face de lui, Souleymane Diawara n’était pas du tout d’accord avec l’ancien du PSG et le lui a fait savoir, créent un petit échange