Mercato - PSG : Transfert «impossible» à Paris, Kylian Mbappé n'en revenait pas !

Amadou Diawara

Passé par le PSG entre 2017 et 2024, Kylian Mbappé évolue aujourd'hui au Real Madrid, et ce, depuis près d'un an et demi. Interrogé sur le club de la capitale, l'ancien numéro 7 de Nasser Al-Khelaïfi s'est lâché sur le transfert d'une vedette planétaire. D'après lui, le PSG a réussi l'impossible en bouclant sa signature.

Transféré depuis l'AS Monaco lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a joué pendant sept saisons au PSG. Lors de son passage à Paris, le capitaine de l'équipe de France a eu l'opportunité de partager le même vestiaire que des stars planétaires, notamment Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos, Daniel Alves ou encore Gianluigi Buffon. D'après Kylian Mbappé, le PSG a réalisé l'impossible en recrutant l'une de ces vedettes.

«Je le mettais dans la catégorie : "Impossible que je joue avec lui"» Lors d'un entretien accordé à Rothen s'enflamme en octobre 2021, Kylian Mbappé s'était totalement enflammé pour le transfert de Lionel Messi au PSG. « J’aime admirer ce qui se fait de mieux. Là, j’ai de la chance d’être avec Lionel Messi dans un vestiaire. C’est une expérience, une chance inouïe. Je dis la vérité, je le mettais dans la catégorie : "Impossible que je joue avec lui". Je me suis dit qu’il allait rester à Barcelone toute sa vie. Le mieux que je pouvais faire, si j’étais bon, c’était de jouer contre lui. Là, le voir tous les jours, c’est un honneur. Il faut savourer cette chance », s'était réjoui l'ancien numéro 7 parisien, avant d'en rajouter une couche.