Kylian Mbappé : Nike interpellé après sa blessure, «qu’il ne nous prenne pas la tête...»

Kylian Mbappé suscite une vive inquiétude depuis quelques jours maintenant. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans va manquer certains matchs avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France pourrait toutefois être présent pour le prochain rassemblement des Bleus, pour des raisons marketing notamment. Nike a ainsi été interpellé sur La Chaîne L’Equipe.
«J’espère qu’il soit au frigo jusqu’à fin mars»
« La seule chose que j’espère désormais c’est qu’il soit au frigo jusqu’à fin mars et qu’il soit costaud dans sa tête, qu’il n’aille pas à cette satanée tournée aux Etats-Unis, qu’on n’en parle pas et que Nike son sponsor ne nous prenne pas la tête pour qu’il soit aux Etats-Unis » a expliqué le journaliste Sébastien Tarrago sur le plateau de L’Equipe de Greg.
Mbappé ne veut prendre aucun risque avec son genou
Reste maintenant à voir ce que Kylian Mbappé fera dans quelques jours. Le champion du monde 2018 ne compterait toutefois prendre aucun risque avec son genou en vue de la Coupe du monde 2026. Une opération serait pour le moment écartée, même si le Real Madrid penserait à cette hypothèse afin qu’il puisse revenir le plus vite possible. L’inquiétude ne cesse de grandir autour de Kylian Mbappé. Les Merengue espèrent le récupérer à temps, au moins pour le match retour en Ligue des champions contre Manchester City. Mais chez les Bleus, on voudrait que le capitaine prenne le temps de se soigner totalement. Affaire à suivre...