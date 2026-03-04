Kylian Mbappé : Nike interpellé après sa blessure, «qu’il ne nous prenne pas la tête...»

Pierrick Levallet

Kylian Mbappé suscite une vive inquiétude depuis quelques jours maintenant. Touché au genou, l’attaquant de 27 ans va manquer certains matchs avec le Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France pourrait toutefois être présent pour le prochain rassemblement des Bleus, pour des raisons marketing notamment. Nike a ainsi été interpellé sur La Chaîne L’Equipe.

«J’espère qu’il soit au frigo jusqu’à fin mars» « La seule chose que j’espère désormais c’est qu’il soit au frigo jusqu’à fin mars et qu’il soit costaud dans sa tête, qu’il n’aille pas à cette satanée tournée aux Etats-Unis, qu’on n’en parle pas et que Nike son sponsor ne nous prenne pas la tête pour qu’il soit aux Etats-Unis » a expliqué le journaliste Sébastien Tarrago sur le plateau de L’Equipe de Greg.