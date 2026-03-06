Mercato - OM : Daniel Riolo craint une catastrophe à Marseille, «il n’y aura plus personne»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Eliminé de la Coupe de France mercredi face à Toulouse, l'OM a connu une nouvelle déception dans cette saison de plus en plus difficile. Le club a du mal à sortir de cette période de tension et les résultats ont été décevants dernièrement. Daniel Riolo met en garde à l'approche de cette fin de saison qui approche puisque le bilan risque d'être très mitigé.

Encore en lice pour le podium de Ligue 1 en fin de saison, l'OM devra maintenant compter sur cet objectif pour au moins se rassurer. Cette saison est pour le moment assez loin des espérances et le club ne peut plus compter sur la Coupe de France pour tenter d'ajouter un nouveau trophée à son palmarès. Daniel Riolo s'inquiète pour l'avenir du club qui est en train de se transformer.

« Il n’y aura plus personne » Auteur d'un mercato alléchant l'été dernier, l'OM présentait un effectif satisfaisant qui semblait être capable de grandes choses. Mais depuis le début de l'année 2026, les mauvais résultats s'enchaînent et l'équipe semble avoir perdu confiance. Face à la situation dramatique en ce moment, Daniel Riolo se montre pessimiste. « On avance vers une fin de saison, ce n’est même pas qu’elle peut se transformer en quelque chose de positif, c’est qu’elle peut éviter la catastrophe totale si au moins tu chopes la 3ème place. Le reste, tu te seras tapé la honte partout, dans la gestion de ton club, il y a 6 mois, tout le projet qui est vendu, un président, un DS, un coach, les 3 vont partir. Au moins, il n’y aura plus personne » analyse-t-il dans l'After Foot de RMC.