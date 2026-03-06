«Je suis content de l'avoir retrouvé» : Deux stars du PSG réunies… grâce à l’OM !

Après avoir joué ensemble pendant quatre ans à Paris, deux anciennes stars du PSG se sont récemment retrouvées dans un autre club, et ce grâce à l’OM. Des retrouvailles sur lesquelles est revenu l’une de ces deux stars en question, qui a toujours pris en exemple son ancien coéquipier du club de la capitale.
Éliminé dès les quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.), l’OM se dirige vers une saison ratée, même si l’objectif de finir sur le podium en Ligue 1 est encore atteignable. Pour certains observateurs, les maux de Marseille ont commencé l’été dernier, au moment où Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie à la suite d’une altercation avec Jonathan Rowe.
Rabiot revient sur son départ de l’OM
Le milieu de terrain âgé de 30 ans est justement revenu sur les événements de l’été dernier auprès de Rivista Undici. « Tout ne peut pas toujours aller comme prévu, parfois des choses négatives vous arrivent, mais c'est justement dans ces moments-là que vous apprenez, que vous devenez plus fort. J'ai toujours tout affronté, dans le football et dans ma vie privée, grâce à ma force mentale. Je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, cette force, cette capacité à rester concentré, cette envie d'aller de l'avant et de toujours vouloir faire mieux. La confiance en moi a toujours été un trait de mon caractère. Avec le temps, avec l'expérience, cette confiance n'a cessé de croître. C'est quelque chose que je veux transmettre ici aussi, au Milan. Si nous sommes ici, c'est que nous sommes forts, que nous avons des qualités, et ce sont des choses que nous devons démontrer. C'est pourquoi il est utile d'essayer, parfois de prendre des risques, et pour cela, il faut avoir confiance en soi », a déclaré Adrien Rabiot, dans des propos relayés par TMW.
« Ibrahimovic a toujours été un exemple pour moi »
L’international français s’est rapidement imposé à l’AC Milan, actuellement deuxième de Serie A, où il a retrouvé son ancien coéquipier au PSG, Zlatan Ibrahimovic, désormais dirigeant du club italien. « Il a toujours été un exemple pour moi, comme pour tout le monde. Rien qu'en le regardant, on apprenait beaucoup : à gérer ses responsabilités, à prendre des décisions, à être fort mentalement. Je suis content de l'avoir retrouvé ici, je me suis toujours bien entendu avec lui : il a un certain type de caractère qui ressemble un peu au mien, nous avons la même ambition, la même envie de gagner, la même volonté de ne jamais abandonner. Pour moi, quand j’étais jeune, il a été une grande source d'inspiration », a confié Adrien Rabiot.