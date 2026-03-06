«Je suis content de l'avoir retrouvé» : Deux stars du PSG réunies… grâce à l’OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir joué ensemble pendant quatre ans à Paris, deux anciennes stars du PSG se sont récemment retrouvées dans un autre club, et ce grâce à l’OM. Des retrouvailles sur lesquelles est revenu l’une de ces deux stars en question, qui a toujours pris en exemple son ancien coéquipier du club de la capitale.

Éliminé dès les quarts de finale de la Coupe de France par Toulouse (2-2, 3-4 aux t.a.b.), l’OM se dirige vers une saison ratée, même si l’objectif de finir sur le podium en Ligue 1 est encore atteignable. Pour certains observateurs, les maux de Marseille ont commencé l’été dernier, au moment où Adrien Rabiot a été poussé vers la sortie à la suite d’une altercation avec Jonathan Rowe.

Mercato - OM : Quatre grands noms du vestiaire vont partir avec Mason Greenwood ? https://t.co/mIhvwIlVAK — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

Rabiot revient sur son départ de l’OM Le milieu de terrain âgé de 30 ans est justement revenu sur les événements de l’été dernier auprès de Rivista Undici. « Tout ne peut pas toujours aller comme prévu, parfois des choses négatives vous arrivent, mais c'est justement dans ces moments-là que vous apprenez, que vous devenez plus fort. J'ai toujours tout affronté, dans le football et dans ma vie privée, grâce à ma force mentale. Je pense que c'est ce qui me caractérise le plus, cette force, cette capacité à rester concentré, cette envie d'aller de l'avant et de toujours vouloir faire mieux. La confiance en moi a toujours été un trait de mon caractère. Avec le temps, avec l'expérience, cette confiance n'a cessé de croître. C'est quelque chose que je veux transmettre ici aussi, au Milan. Si nous sommes ici, c'est que nous sommes forts, que nous avons des qualités, et ce sont des choses que nous devons démontrer. C'est pourquoi il est utile d'essayer, parfois de prendre des risques, et pour cela, il faut avoir confiance en soi », a déclaré Adrien Rabiot, dans des propos relayés par TMW.