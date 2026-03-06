«Ça fait flipper», Habib Beye lâché par un joueur de l'OM ?

Amadou Diawara

Pour combler le vide laissé par Roberto De Zerbi sur son banc, l'OM a décidé de miser sur Habib Beye. Toutefois, à en croire Jérôme Rothen, le technicien sénégalais a déjà été lâché par l'un de ses joueurs, à qui il a accordé sa confiance.

Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen s'en est pris à un joueur de l'OM. Un pensionnaire marseillais qui est sous le feu des critiques. D'après l'ancien milieu gauche du PSG, ce protégé d'Habib Beye ne redonne pas la confiance que lui accorde son entraineur.

🔵⚪️💥@RothenJerome charge Balerdi.



"En 200 matchs à l'OM, on aurait eu le temps de voir ses qualités et j'ai du mal à les voir. Si en tant qu'ancien défenseur, Beye ne se rend pas compte qu'il y a un problème... Il n'a rien d'un capitaine, il n'est pas écouté dans le vestiaire" pic.twitter.com/xPbZWYJaD8 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 6, 2026

«Est-ce qu'il te la redonne cette confiance ?» « J'ai du mal à les voir les qualités de (Leonardo) Balerdi. En 200 matchs à l'OM, on a eu le temps de voir les grandes qualités et les grosses déceptions et faiblesses de Balerdi. Je pense que quand tu fais le ratio entre les deux, il y a plus de faiblesses que de choses positives pour lui. Dernièrement, je vois le placement de Balerdi sur des contre-attaques de l'OL, mais ça fait flipper. Et si, en tant qu'ancien défenseur, Habib Beye ne constate pas qu'il y a des problèmes et qu'il nous vend du rêve, comme très souvent, parce qu'il parle très bien. "Il a été tancé par la presse, par les supporters, moi je lui apporte ma confiance...". Mais elle est réciproque cette confiance ? Est-ce qu'il te la redonne cette confiance ? », a pesté Jérôme Rothen, avant d'en rajouter une couche.