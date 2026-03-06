«Ça fait flipper», Habib Beye lâché par un joueur de l'OM ?

Pour combler le vide laissé par Roberto De Zerbi sur son banc, l'OM a décidé de miser sur Habib Beye. Toutefois, à en croire Jérôme Rothen, le technicien sénégalais a déjà été lâché par l'un de ses joueurs, à qui il a accordé sa confiance.
Présent dans l'émission Rothen s'enflamme ce vendredi, Jérôme Rothen s'en est pris à un joueur de l'OM. Un pensionnaire marseillais qui est sous le feu des critiques. D'après l'ancien milieu gauche du PSG, ce protégé d'Habib Beye ne redonne pas la confiance que lui accorde son entraineur.
«Est-ce qu'il te la redonne cette confiance ?»
« J'ai du mal à les voir les qualités de (Leonardo) Balerdi. En 200 matchs à l'OM, on a eu le temps de voir les grandes qualités et les grosses déceptions et faiblesses de Balerdi. Je pense que quand tu fais le ratio entre les deux, il y a plus de faiblesses que de choses positives pour lui. Dernièrement, je vois le placement de Balerdi sur des contre-attaques de l'OL, mais ça fait flipper. Et si, en tant qu'ancien défenseur, Habib Beye ne constate pas qu'il y a des problèmes et qu'il nous vend du rêve, comme très souvent, parce qu'il parle très bien. "Il a été tancé par la presse, par les supporters, moi je lui apporte ma confiance...". Mais elle est réciproque cette confiance ? Est-ce qu'il te la redonne cette confiance ? », a pesté Jérôme Rothen, avant d'en rajouter une couche.
«Il y a plus de faiblesses que de choses positives pour lui»
« Moi je veux qu'il parle bien et ait de grands discours pour défendre Leo Balerdi, mais déjà, je n'ai pas besoin d'être à l'OM ou dans le vestiaire pour me rendre compte qu'il n'a rien d'un capitaine dans ce groupe-là, parce qu'il n'est pas écouté. Moi je vous le dis comment ça se passe dans un vestiaire. Quand tu es capitaine d'une équipe, avant de donner des leçons, de parler dans le vestiaire, d'haranguer tout le monde pour que tout le monde soit au taquet, déjà, regarde-toi et ne fais pas d'erreur sur le terrain. Quand tu fais des erreurs et que tout le monde pense que tu es aussi un des grands responsables du fait que défensivement il y a beaucoup de faiblesses à Marseille depuis x années, eh bien excuse moi, tu n'as pas à être capitaine, et encore moins tireur de penalty. Mon Dieu ! Je les tirais les penaltys, mais arrête ! Même si tu es courageux Leo, soit courageux à encourager les autres », a affirmé Jérôme Rothen sur les ondes de RMC Sport.