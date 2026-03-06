Mercato - OM : Il explose enfin des années après son départ de Marseille... mais va déjà devoir partir ?

Parti de l’OM il y a trois ans, un joueur exploite enfin tout son potentiel ces derniers mois, pour le plus grand bonheur de son club actuel. Le principal intéressé a été gêné par plusieurs blessures et a fait le nécessaire pour y remédier. Toutefois, il arrive aujourd’hui à la fin de son contrat et pourrait être contraint de quitter son club.
Avec huit buts inscrits toutes compétitions confondues, Bamba Bieng (25 ans) et un des attaquants les plus en forme depuis le début de l’année 2026. Une belle revanche pour celui qui est arrivé au FC Lorient en janvier 2023 en provenance de l’OM, mais qui jusque-là n’avait pas réussi à s’imposer chez les Merlus.
Koscielny se réjouit de la forme de Dieng
« Bamba est arrivé il y a trois ans de Marseille. Sur ces trois ans, il a eu beaucoup de difficultés, surtout sur l’aspect physique, beaucoup de blessures qui ne lui permettaient pas d’enchaîner les matchs. On sait comment c’est hyper important pour un attaquant de pouvoir enchaîner les matchs, d’avoir cette confiance, d’être devant le but et de se créer des situations », a confié Laurent Koscielny auprès de RMC Sport. « Cette année, il a mis des choses en place individuellement. Je sais qu’il travaille avec pas mal de personnes sur et en dehors du terrain pour pouvoir changer les choses qui pouvaient lui permettre d’être le plus performant possible et éviter d’être blessé, d’avoir ces problèmes récurrents de blessure. »
« Je suis content pour Bamba, même s’il est en fin de contrat »
« Aujourd’hui, je suis content pour Bamba, même s’il est en fin de contrat », a souligné le directeur sportif du FC Lorient, alors que le contrat de Bamba Dieng court jusqu’en juin 2026. « C’est un garçon hyper apprécié sur le terrain et en dehors. Il a un rôle de grand frère aussi avec certains joueurs. Il y a pas mal de jeunes joueurs chez nous et avoir ce relais dans le vestiaire, c’est hyper important. Il a été relancé en Coupe de France et de là, le coach a senti que c’était le moment de continuer avec Bamba et le laisser surfer sur cette vague positive. On est très content, il est performant, il aide l’équipe. Je suis ravi pour lui parce que les soucis physiques amènent aussi beaucoup d’inquiétudes psychologiques sur cette capacité à pouvoir continuer sa carrière et avancer dans son projet. Aujourd’hui, il a plus de certitudes qu’auparavant. J’espère juste qu’il puisse finir la saison en trombe pour lui et pour nous. » Reste à savoir si cela sera récompensé par une prolongation pour l’ancien attaquant de l’OM, ou si son avenir s’écrira ailleurs que chez les Merlus.