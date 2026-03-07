Mercato : Il dit oui au PSG et finit par signer… à l’OM !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Joueur de l’OM durant six saisons, il aurait pu ne jamais porter les couleurs phocéennes et évoluer du côté du Parc des Princes avec le PSG ! Il y a quelques années, cet ancien milieu de terrain avait raconté les coulisses de son transfert avorté dans la capitale, juste avant sa signature à Marseille.

En 1993, l’Olympique de Marseille remportait la Ligue des champions, le premier titre européen de l’histoire du football tricolore. Parmi les vainqueurs se trouve Jean-Philippe Durand, arrivé dans la cité phocéenne deux années auparavant en provenance de Bordeaux. Mais initialement, l’ancien milieu de terrain ne devait pas débarquer à l’OM, mais au PSG !

Mercato - PSG : L’OM se rate pour son transfert, il peut signer à Paris ! https://t.co/QwZJZ8Hl2B — le10sport (@le10sport) March 6, 2026

« Le PSG me contacte… » Interrogé en 2023 par L’Équipe, Jean-Philippe Durand avait raconté les coulisses improbables de son arrivée à l’OM en 1991. « Quand Bordeaux est relégué administrativement (en 1991), je casse mon contrat et je me retrouve libre. C'est l'année où Canal + reprend le PSG. Le club me contacte. J'ai un entretien avec Artur Jorge qui me veut dans l'équipe. Je suis super content, je dis oui sur le principe », avait expliqué celui qui n’aura jamais porté le maillot du PSG dans sa carrière.