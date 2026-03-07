Mercato : Il dit oui au PSG et finit par signer… à l’OM !

Joueur de l’OM durant six saisons, il aurait pu ne jamais porter les couleurs phocéennes et évoluer du côté du Parc des Princes avec le PSG ! Il y a quelques années, cet ancien milieu de terrain avait raconté les coulisses de son transfert avorté dans la capitale, juste avant sa signature à Marseille.
En 1993, l’Olympique de Marseille remportait la Ligue des champions, le premier titre européen de l’histoire du football tricolore. Parmi les vainqueurs se trouve Jean-Philippe Durand, arrivé dans la cité phocéenne deux années auparavant en provenance de Bordeaux. Mais initialement, l’ancien milieu de terrain ne devait pas débarquer à l’OM, mais au PSG !
« Le PSG me contacte… »
Interrogé en 2023 par L’Équipe, Jean-Philippe Durand avait raconté les coulisses improbables de son arrivée à l’OM en 1991. « Quand Bordeaux est relégué administrativement (en 1991), je casse mon contrat et je me retrouve libre. C'est l'année où Canal + reprend le PSG. Le club me contacte. J'ai un entretien avec Artur Jorge qui me veut dans l'équipe. Je suis super content, je dis oui sur le principe », avait expliqué celui qui n’aura jamais porté le maillot du PSG dans sa carrière.
« Parfois, le destin ne tient à rien »
« J'ai un rendez-vous avec Michel Denisot, on discute et on se met d'accord sur un contrat de trois ans. Mais comme Bordeaux ne m'avait pas payé pendant six mois, je demande à Denisot une avance sur salaire pour pouvoir payer mes impôts en septembre. Il refuse. Ça dure une semaine. Dans le même temps, Tapie achète (Jocelyn) Angloma au PSG et leur refourgue Bruno Germain, Bernard Pardo et Laurent Fournier, trois milieux. Avec Paris, plus de son, plus d'image ! Tapie m'appelle... pour signer à l’OM », ajoutait Jean-Philippe Durand, qui n’a pas regretté son choix : « Plusieurs années après, Denisot était encore fâché alors que c'est lui qui avait refusé. Je le remercie de ne pas m'avoir fait signer au PSG pour pouvoir aller à Marseille. Parfois, le destin ne tient à rien. »