Zinédine Zidane en équipe de France : RMC se place déjà pour une interview exclusive !

Cela ne fait désormais aucun doute, Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Et forcément, l'attente est énorme autour de l'ancien numéro 10 des Bleus qui reçoit déjà une invitation pour aller s'exprimer sur RMC.
Acherchour invite Zidane dans l'After Foot
« J’aimerais bien que Zidane quand il sera intronisé vienne dans l’After ou dans d’autres émissions. Ça serait bien qu'il nous explique les cinq ans d’absence, ce qui se dit sur lui, sur son travail, qu'il nous explique ce qu’il a fait, sa vision du foot, sa vision qu'il veut donner à l’équipe de France. Que ce soit dans un entretien papier, télé ou radio, j’aimerais bien que Zidane nous explique tout ça », a-t-il lancé au micro de l'After Foot sur RMC.
«J’aimerais bien que Zidane vienne dans l’After»
De son côté, Daniel Riolo a quant à lui réagi aux propos de Gareth Bale concernant Zinedine Zidane : « Quand j’ai vu cette déclaration de Bale, je me suis dit qu’est-ce qu’il veut dire ? Que vont en retirer les gens ? Que c’est positif ou négatif ? On sait depuis longtemps qu’il y a 2 types de coachs, ceux qui sont plus à travailler le tableau noir, les deux m’intéressent. Je trouve que c’est tout aussi admirable quand tu es un manager qui sait emmener une équipe, en faire des combattants. (…) Pour en finir sur ce que dit Bale, il faut également dire que quand tu as une équipe comme qu’il avait avec le Real, tu ne peux pas bosser tous les schémas de jeu. Quand tu as des stars comme Ronaldo, Bale, Ramos, l’intelligence, c’est de les accompagner et faire en sorte d’arriver au résultat décrit par Bale ».