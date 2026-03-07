Zinédine Zidane en équipe de France : RMC se place déjà pour une interview exclusive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cela ne fait désormais aucun doute, Zinedine Zidane sera le successeur de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. Et forcément, l'attente est énorme autour de l'ancien numéro 10 des Bleus qui reçoit déjà une invitation pour aller s'exprimer sur RMC.

Cela ne semble plus faire de doute, Zinedine Zidane sera bien sur le banc de l'équipe de France après la Coupe du monde afin de remplacer Didier Deschamps. Un changement évidemment très attendu et qui suscite la curiosité. Les premiers mots de Zizou en tant que sélectionneur seront donc scrutés de près, et Walid Acherchour espère que ce sera sur RMC.

Zinedine Zidane UEFA EUROS 2000.



The flair man it’s outstanding pic.twitter.com/oGjWUGERb3 — 𝐟𝐞𝐝𝐞𝐯𝐚𝐥𝐯 (@heis_fede) March 5, 2026

Acherchour invite Zidane dans l'After Foot « J’aimerais bien que Zidane quand il sera intronisé vienne dans l’After ou dans d’autres émissions. Ça serait bien qu'il nous explique les cinq ans d’absence, ce qui se dit sur lui, sur son travail, qu'il nous explique ce qu’il a fait, sa vision du foot, sa vision qu'il veut donner à l’équipe de France. Que ce soit dans un entretien papier, télé ou radio, j’aimerais bien que Zidane nous explique tout ça », a-t-il lancé au micro de l'After Foot sur RMC.