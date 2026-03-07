PSG - «C'est un scandale» : L'information de Jérôme Rothen qui a choqué Christophe Dugarry !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les débats sont régulièrement animés dans l'émission de Rothen s'enflamme sur RMC. Et lorsque l'ancien joueur du PSG lâche une information assez surréaliste, Christophe Dugarry s'empresse de réagir pour donner son avis. Et le champion du monde 1998 est clairement choqué.

Dans son émission, Jérôme Rothen a lâché une petite bombe concernant le PSG. Non seulement, il a annoncé que Fabian Ruiz a prolongé son contrat, ce qui n'a pas encore été officialisé, mais surtout, il assure que le milieu de terrain espagnol en a profité pour jouer un sale tour au club de la capitale.

🚨 INFO JR25 - Fabian Ruiz retarde son retour dans le groupe du PSG pour se consacrer à la sélection espagnole, au rassemblement du mois de mars et au prochain Mondial. #RMCLive pic.twitter.com/XDY8z3Ehgo — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 5, 2026

Rothen balance une info sur le PSG « Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - "Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand". Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, penard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure », a révélé l'ancien numéro 25 du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. De quoi choquer Christophe Dugarry.