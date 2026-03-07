PSG - «C'est un scandale» : L'information de Jérôme Rothen qui a choqué Christophe Dugarry !

Les débats sont régulièrement animés dans l'émission de Rothen s'enflamme sur RMC. Et lorsque l'ancien joueur du PSG lâche une information assez surréaliste, Christophe Dugarry s'empresse de réagir pour donner son avis. Et le champion du monde 1998 est clairement choqué.
Dans son émission, Jérôme Rothen a lâché une petite bombe concernant le PSG. Non seulement, il a annoncé que Fabian Ruiz a prolongé son contrat, ce qui n'a pas encore été officialisé, mais surtout, il assure que le milieu de terrain espagnol en a profité pour jouer un sale tour au club de la capitale.
Rothen balance une info sur le PSG
« Il dit à son entourage et son agent - et c’est aussi les conseils qu’on lui donne - "Non, moi je me préserve pour la sélection fin mars parce que j’ai assez donné au PSG pour l’instant. Donc je reprendrai prochainement, mais je ne sais pas quand". Mais vous verrez que fin mars, il sera pris avec l’Espagne. Et surtout, il se consacre pour bien se préparer et bien revenir pour la Coupe du monde. Pourquoi il pense comme ça ? Parce que Monsieur Ruiz a resigné un beau contrat au PSG. Donc maintenant, il est tranquille, penard. Et je peux dire qu’au sein du club, c’est très mal vécu. Son état d’esprit aujourd’hui après avoir dit tout et son contraire sur la blessure », a révélé l'ancien numéro 25 du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC. De quoi choquer Christophe Dugarry.
Dugarry est choqué
« Si c’est vrai, c’est un scandale ! Comment tu veux réagir autrement ! C’est un scandale ! C’est vrai qu’on se pose beaucoup de questions effectivement sur son cas. Alors après, je ne mets aucune corrélation même si l’année dernière il fait une belle saison, il n’y a rien à dire là-dessus. Ce n’est pas parce qu’aujourd’hui Ruiz ne joue pas, que le Paris Saint-Germain à ses problèmes-là non plus, il ne faut pas tout mélanger. Là c’est le cas particulier de Ruiz qui, aux dires de Jérôme (Rothen), si c’est vrai, c’est une attitude déplorable. En plus il n’avait pas réputation d’être un joueur à mauvais esprit donc je suis assez surpris. […] Est-ce que ça ne va pas devenir régulier, c’est-à-dire que quand les joueurs n’ont pas de repos, le repos ils se le font eux-mêmes. On leur fait enchaîner les compétitions, on ne leur demande pas leurs avis. Au bout d’un moment est-ce qu’ils ne se disent pas ‘Comme on veut me tirer sur la couenne et me priver de certaines choses, m’empêcher d’être en forme, ne pas penser à mon physique, est-ce que je ne vais pas me prendre mes vacances comme ça et me les imposer dès que j’ai une blessure ?’ Bien évidemment que ce n’est pas bien, c’est inadmissible, mais il y a un ‘mais’. Au bout d’un moment, quand les joueurs tu ne les écoutes pas, tu ne les entends pas, tu leur tires sur la couenne sans jamais demander leurs avis… », a analysé le champion du monde 1998.