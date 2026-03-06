PSG : Le périple en jet privé d’une célébrité vire au fiasco

Si le PSG a remporté la Ligue des Champions en mai 2025, le club de la capitale avait échoué en finale en 2020. Une célébrité qui s’était rendue à Lisbonne afin d’assister au choc finalement perdu face au Bayern Munich a raconté tout son calvaire, elle qui a pris un jet privé afin de se rendre au Portugal. Explications.
En 2020, le PSG a atteint pour la première fois de son histoire la finale de la Ligue des Champions. Le tout dans une atmosphère bien particulière puisqu’en raison de la crise du Covid-19, la phase finale de la C1 s’était déroulé sous la forme d’un tournoi. Fervent supporter du PSG, l’humoriste Malik Benthala a raconté son calvaire sur son trajet vers la finale.
« Il faut trouver des avions, des trains, c'est le Covid, il n'y a rien »
« Pour PSG-Bayern à Lisbonne, le stade est fermé aux supporters. J’essaye de faire marcher mes contacts. J'ai quelques contacts. On me dit qu’on m’a trouvé une place. Le problème c'est qu'on me prévient au dernier moment. Donc il faut trouver des avions, des trains, c'est le Covid, il n'y a rien. Je suis dans le sud en famille. Je me dis comment je vais y aller ? Un bordel, personne ne peut m’emmener. Pour aller au bout de la star, je me dis que je vais tenter le jet privé. Je me renseigne, j’écoute les prix, on me sort un jet privé, un prix extraordinaire, un jet privé de 1960. Je veux aller voir ce match », raconte ainsi Benthala pour le podcast « Après tant d’années », avant de poursuivre.
« Il a fallu que je me fasse exfiltrer »
« J’ai pris un jet privé, il n'y a jamais eu autant de turbulences. Horrible. J'arrive là-bas, on me dit qu'il faut vire que j’aille au test Covid. J’y vais, on me le fait passer à 11h du matin, je fais ma petite journée. on m'appelle à 19h, on me dit : « Malik, il y a eu 400 tests Covid, il y a un positif, c'est toi ». Protocole Covid, je suis dans ma chambre d’hôtel, tu n'as pas le droit de bouger. Je suis enfermé, j'essaye de chercher le match sur une chaine du câble. Le lendemain, il a fallu que je me fasse exfiltrer », conclut la célébrité.