«C’est le prix à payer» : Une star du PSG frustrée par Dembélé et Barcola ?

Depuis quelques années, le PSG est devenu l’un des clubs les plus importants d’Europe et forcément la concurrence y est immense. Il est difficile de s’y faire une place vu les nombreux joueurs très talentueux et cela peut parfois causer de la frustration chez certains. En effet, une star de l’effectif parisien serait un peu déçue principalement à cause d’Ousmane Dembélé et de Bradley Barcola.

Avec des moyens presque illimités grâce à l’appui du Qatar, le PSG peut se permettre d’aligner de nombreux joueurs de classe internationale. C’est notamment le cas en attaque où le Ballon d’or Ousmane Dembélé cohabite par exemple avec le Golden Boy Désiré Doué ou bien encore avec Khvicha Kvaratskhelia, arrivé contre un chèque de 70M€ à l’hiver 2025.

« C'est le prix à payer dans un grand club » En plus de Dembélé, Doué et Kvaratskhelia, le PSG peut également s’appuyer en attaque sur Barcola, Lee, Ramos ou bien encore Dro Fernandez, arrivé cet hiver. Il n’y a donc pas forcément de la place pour tout le monde et certains doivent parfois évoluer sur un côté qui n’est pas celui qui leur est préférentiel. C’est notamment le cas du Géorgien, qui est parfois contraint de se positionner à droite, ce qui peut amener une sorte de frustration selon Cyril Ngonge, ami et ancien coéquipier de l’attaquant de 25 ans. « C'est une analyse normale. Les droitiers aiment rentrer sur leur pied. Et inversement. Mais tu es dans un club où tu as (Ousmane) Dembélé, (Désiré) Doué, (Bradley) Barcola, Lee Kang-in... Tous aimeraient être sur le pied inversé sans doute. Mais il y a un coach qui doit trouver un équilibre. C'est vrai qu'il serait peut-être plus efficace à gauche mais c'est le prix à payer dans un grand club. Tu as un vestiaire de "world class" où chacun doit se sentir bien et le coach doit prendre des décisions. Et ça, Kvitcha le respecte », a déclaré à L’Équipe l’actuel joueur de l’Espanyol Barcelone.