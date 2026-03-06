«L'argent finit toujours par l'emporter» : Fabrizio Romano au cœur d'une tempête médiatique !

Alexis Brunet

Depuis quelques années, Fabizio Romano est devenu un personnage important du monde du football. Journaliste le plus suivi au monde, il est particulièrement actif lors des périodes de mercato où il annonce les transferts avec son slogan fétiche : Here we go ! Sauf que ces derniers jours, l’Italien est au cœur de la polémique et cette fois-ci cela dépasse le cadre des transferts.

Quand arrive le mercato, il est l’un des hommes qui fait le plus parler de lui. On ne parle pas là d’un joueur de football ou bien d’un célèbre agent, mais bien d’un journaliste. À 33 ans, Fabrizio Romano est le journaliste le plus suivi au monde, lui qui est devenu une référence pour beaucoup en période de marché des transferts. L’Italien a l’habitude d’annoncer les transferts avant même les clubs avec son célèbre "Here we go" (C’est parti).

Fabrizio Romano au cœur d’une polémique Actuellement, Fabrizio Romano fait encore parler de lui, mais cela n’est pas pour un transfert. Sur son compte X, l’Italien a publié une vidéo, pour laquelle il a été payé, afin de louer le « rôle humanitaire mondial de l'Arabie saoudite » via le King Salman Humanitarian Aid and Relief Centre (KSRelief). Une publication qui a été vue par près de douze millions de personnes, mais qui a également valu à l’homme de 33 ans beaucoup de critiques.